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Недостаточно помнить только о базовых правилах гигиены — чистке зубов утром и вечером, душе перед сном или с утра, мытье рук и так далее.

Есть привычки, соблюдая которые, можно всерьез навредить здоровью. Их назвала петербургский врач.

Дарья Садовская

медицина

врач-нефролог

www.instagram.com/doctor_sadovskaya/

1. Стирка на низких температурах

Стирать нижнее белье надо отдельно, при температуре не ниже 40 градусов. По возможности стоит его сушить на солнце и гладить.

- Это убережёт вас от патогенных микроорганизмов и, как следствие, поможет избавиться от многих хронических заболеваний, — пояснила доктор Садовская.

2. Терпеть, если хочешь в туалет

Врач предупреждает — с самого детства приучайте своих детей не терпеть позыв к мочеиспусканию и к акту дефекации. И сами не терпите.

- Это поможет уберечь вас от цистита, целлюлита, болезни почек и многих многих других проблем со здоровьем, включая онкологию, — рассказала Дарья Садовская.

3. Не ходить в туалет после секса

- Моемся до секса, выпиваем два стакана воды до секса, сразу после идём в туалет и мочимся, и снова моемся, — такой порядок действий назвала эксперт. — Риск рецидива инфекции мочевыводящих путей снижается в разы, если просто после секса сходить в туалет, а не лечь спать.

4. Тащить чужое в рот

- Я сейчас про соски, чашки, вилки и прочие бытовые атрибуты. Целуемся тоже выборочно, — поясняет врач Садовская.

Хеликобактер не спит, и даже если это ваш ребенок, облизывая соску, вы можете передать ему бактерию, которая напрямую связана с раком желудка. Оно вам надо? При том, что многие годами живут не подозревая о непрошеном соседстве.

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5. Использовать только туалетную бумагу

Лучше установить биде в туалете, но если такой возможности нет, хотя бы бутылку воды возле унитаза следует держать, считает доктор.

- Никакое гигиеническое средство не способно полностью заменить человеку воду, — поясняет Дарья Садовская. — Туалетная бумага не справится на все 100%. И лучший способ сохранить чистоту и здоровье — подмыться после туалета. В этом плане надо брать пример с мусульман, гигиена в этой культуре на первом месте.

6. Пользоваться чужими личными вещами

Сюда входят не только очевидные средства личной гигиены вроде зубной щетки, но и помада, и расческа, и даже головной убор.

- Вам не нужен ни педикулез, ни демодекс (кожное заболевание, которое вызывает клещ-железница, он размножается в волосяных фолликулах), ни герпес. Детей с детства учим — не трогать чужое. Опасно, — советует эксперт.

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7. Есть несвежее

Существует мнение, что многие продукты можно есть и после окончания срока годности. Отчасти это мнение правдиво. Но экспериментировать все же не стоит — свежие продукты в любом случае полезней.

- Сроки хранения продуктов лучше сокращать. Все, что терпит по консистенции, лучше перед едой отмачивать (концентрация нитритов снижается до 30% при отмачивании). Сезонные фрукты, ягоды есть не в сезон — опасно для жизни, — советует Дарья Садовская.

Анна Майская