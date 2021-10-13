Недостаточно помнить только о базовых правилах гигиены — чистке зубов утром и вечером, душе перед сном или с утра, мытье рук и так далее.
Есть привычки, соблюдая которые, можно всерьез навредить здоровью. Их назвала петербургский врач.
1. Стирка на низких температурах
Стирать нижнее белье надо отдельно, при температуре не ниже 40 градусов. По возможности стоит его сушить на солнце и гладить.
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- Это убережёт вас от патогенных микроорганизмов и, как следствие, поможет избавиться от многих хронических заболеваний, — пояснила доктор Садовская.
2. Терпеть, если хочешь в туалет
Врач предупреждает — с самого детства приучайте своих детей не терпеть позыв к мочеиспусканию и к акту дефекации. И сами не терпите.
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- Это поможет уберечь вас от цистита, целлюлита, болезни почек и многих многих других проблем со здоровьем, включая онкологию, — рассказала Дарья Садовская.
3. Не ходить в туалет после секса
- Моемся до секса, выпиваем два стакана воды до секса, сразу после идём в туалет и мочимся, и снова моемся, — такой порядок действий назвала эксперт. — Риск рецидива инфекции мочевыводящих путей снижается в разы, если просто после секса сходить в туалет, а не лечь спать.
4. Тащить чужое в рот
- Я сейчас про соски, чашки, вилки и прочие бытовые атрибуты. Целуемся тоже выборочно, — поясняет врач Садовская.
Хеликобактер не спит, и даже если это ваш ребенок, облизывая соску, вы можете передать ему бактерию, которая напрямую связана с раком желудка. Оно вам надо? При том, что многие годами живут не подозревая о непрошеном соседстве.
5. Использовать только туалетную бумагу
Лучше установить биде в туалете, но если такой возможности нет, хотя бы бутылку воды возле унитаза следует держать, считает доктор.
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- Никакое гигиеническое средство не способно полностью заменить человеку воду, — поясняет Дарья Садовская. — Туалетная бумага не справится на все 100%. И лучший способ сохранить чистоту и здоровье — подмыться после туалета. В этом плане надо брать пример с мусульман, гигиена в этой культуре на первом месте.
6. Пользоваться чужими личными вещами
Сюда входят не только очевидные средства личной гигиены вроде зубной щетки, но и помада, и расческа, и даже головной убор.
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- Вам не нужен ни педикулез, ни демодекс (кожное заболевание, которое вызывает клещ-железница, он размножается в волосяных фолликулах), ни герпес. Детей с детства учим — не трогать чужое. Опасно, — советует эксперт.
7. Есть несвежее
Существует мнение, что многие продукты можно есть и после окончания срока годности. Отчасти это мнение правдиво. Но экспериментировать все же не стоит — свежие продукты в любом случае полезней.
- Сроки хранения продуктов лучше сокращать. Все, что терпит по консистенции, лучше перед едой отмачивать (концентрация нитритов снижается до 30% при отмачивании). Сезонные фрукты, ягоды есть не в сезон — опасно для жизни, — советует Дарья Садовская.
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