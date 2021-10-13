1. Стирка на низких температурах

Стирать нижнее белье надо отдельно, при температуре не ниже 40 градусов. По возможности стоит его сушить на солнце и гладить.

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- Это убережёт вас от патогенных микроорганизмов и, как следствие, поможет избавиться от многих хронических заболеваний, — пояснила доктор Садовская.

2. Терпеть, если хочешь в туалет

Врач предупреждает — с самого детства приучайте своих детей не терпеть позыв к мочеиспусканию и к акту дефекации. И сами не терпите.

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- Это поможет уберечь вас от цистита, целлюлита, болезни почек и многих многих других проблем со здоровьем, включая онкологию, — рассказала Дарья Садовская.

3. Не ходить в туалет после секса

- Моемся до секса, выпиваем два стакана воды до секса, сразу после идём в туалет и мочимся, и снова моемся, — такой порядок действий назвала эксперт. — Риск рецидива инфекции мочевыводящих путей снижается в разы, если просто после секса сходить в туалет, а не лечь спать.

4. Тащить чужое в рот

- Я сейчас про соски, чашки, вилки и прочие бытовые атрибуты. Целуемся тоже выборочно, — поясняет врач Садовская.