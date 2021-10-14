- Нет «острой стадии СПИДа», — говорит врач. — Есть острая ВИЧ-инфекция, когда заражение произошло недавно, в промежутке от 3 недель до 3 месяцев. И тогда нет выраженного снижения иммунитета, СD4 Т-лимфоциты могут оставаться в пределах нормы или незначительно снижаться. Есть СПИД — это следствие ВИЧ-инфекции, развивается примерно через 10 лет после заражения, если заболевание никак не лечить. Характеризуется выраженным иммунодефицитом.

По словам Светланы Звонцовой, стадия ВИЧ-инфекции (а всего их 4) устанавливается на основании клинических проявлений и уровня CD4 Т-лимфоцитов, но никак по вирусной нагрузке ВИЧ. А на фоне приема высокоэффективной антиретровирусной терапии вирусная нагрузка действительно становится неопределяемой за 1-2 месяца, поясняет эксперт.

- Действительно на фоне приема антиретровирусной терапии происходит подавление репликации вируса, таким образом заболевание не прогрессирует и происходит восстановление иммунных клеток, — рассказывает Светлана Звонцова. — Человек возвращается «в норму» по анализам и самочувствию. Однако, в медицинской карте стадия 4В (или стадия СПИД) остается, чтобы врач знал, что у этого пациента в прошлом было заболевание в тяжелой форме.