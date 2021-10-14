О «чуде, которое свершилось с помощью «Спутника», рассказал Макс Попов, создатель группы «Вакцины от ковида. Личный опыт: Проект V1V2». К нему обратилась мама девушки, больной СПИДом, которая только что вышла из колонии. Оказалось, что в заключении она прошла полный курс вакцинации «Спутником V» и каким-то волшебным образом «острая стадия СПИДа», как говорит мама девушки, вдруг за короткое время перешла в безопасную для жизни стадию ВИЧ.
«До прививки, 4 месяца назад, ей делали анализы на вирусную нагрузку по СПИДу. И она была очень велика, — рассказывает мама девушки. — А сейчас она прикрепилась к Центру СПИДа в городе, у нее взяли анализы и не один раз, потому что вирусная нагрузка оказалась нулевой! Никто не поверил с первого анализа, что за два месяца человек может из стадии СПИД вернуться в статус ВИЧ-инфицированного! Иммунные клетки — 750 почти как у здорового человека (норма от 800), а были 150».
Врач-инфекционист: помогла, скорее всего, терапия
Но врач-инфекционист Светлана Звонцова считает, что в этой истории не все так однозначно.
Светлана Звонцова
Медицина
врач-инфекционист ID-Clinic и петербургского Центра СПИДа
- Нет «острой стадии СПИДа», — говорит врач. — Есть острая ВИЧ-инфекция, когда заражение произошло недавно, в промежутке от 3 недель до 3 месяцев. И тогда нет выраженного снижения иммунитета, СD4 Т-лимфоциты могут оставаться в пределах нормы или незначительно снижаться. Есть СПИД — это следствие ВИЧ-инфекции, развивается примерно через 10 лет после заражения, если заболевание никак не лечить. Характеризуется выраженным иммунодефицитом.
По словам Светланы Звонцовой, стадия ВИЧ-инфекции (а всего их 4) устанавливается на основании клинических проявлений и уровня CD4 Т-лимфоцитов, но никак по вирусной нагрузке ВИЧ. А на фоне приема высокоэффективной антиретровирусной терапии вирусная нагрузка действительно становится неопределяемой за 1-2 месяца, поясняет эксперт.
- Действительно на фоне приема антиретровирусной терапии происходит подавление репликации вируса, таким образом заболевание не прогрессирует и происходит восстановление иммунных клеток, — рассказывает Светлана Звонцова. — Человек возвращается «в норму» по анализам и самочувствию. Однако, в медицинской карте стадия 4В (или стадия СПИД) остается, чтобы врач знал, что у этого пациента в прошлом было заболевание в тяжелой форме.
Молекулярный биолог: кросс-иммунитет — возможная причина излечения
Это хорошая новость, даже если с вакциной «Спутник V» улучшение здоровья у ВИЧ позитивной девушки напрямую не связано, полагает молекулярный биолог Татьяна Дуднакова, но прививка от одной болезни действительно может помочь от совсем другой.
Татьяна Дуднакова
Биология
молекулярный биолог, научный сотрудник Университета Эдинбурга, Великобритания
По словам молекулярного биолога, прививка «Спутником V» — это заражение вирусом в миниатюре, и такое заражение вызывает полноценный иммунный ответ.
- Объяснения может быть два: аденовирус каким-то чудом поразил клетку, зараженную ВИЧ, и получился совмещенный ответ. Некоторые эпитопы аденовируса и/или спайка оказались частично гомологичны (сходными по структуре) каким-то эпитопам (часть микромолекулы антигенов) каких-то компонентов ВИЧ, создали кросс-реактивность, уничтожавшую свободный вирус. Понятно, что внутри лимфоцитов такой ответ ВИЧ не настигнет. Ну и, конечно, цитокины, выделяющиеся при вакцинации, могли способствовать пролиферации здоровых лимфоцитов. Однако все это очень интересно и требует подробного изучения.
Иммуновзаимодействие вакцин на основе Ад5 и ВИЧ были отмечены и раньше, отмечает эксперт.
— Ранее была показана синергия вакцины на основе вектора Ад5 и ВИЧ. Видимо есть некоторые перекрестные эпитопы, — говорит Татьяна Дуднакова. — Однако в ЮАР эта легкая гомология (части сравниваемых организмов, имеющие общее происхождение, — прим. ред.) сыграла злую шутку. Люди, привитые вакциной на основе Ад5, легче заражались ВИЧ, видимо Т-клетки активнее связывались с вирусом ВИЧ, и он в них усиленно проникал. А тут последовательность обратная, возможно, возник кросс-иммунитет, уничтожающий свободный вирус ВИЧ через гуморальное звено, а поскольку человек на препаратах, то Т-клеточное усиленное заражение не случилось. При этом здоровые лимфоциты получили сигнал к размножению и их число увеличилось. А может быть и более простое объяснение. Чтобы эффект терапии стал заметен, должно пройти время. Возможно, эти два события просто совпали по времени. Поэтому историю о том, как «СПИД превратился в ВИЧ», надо еще подробно изучать.
Кстати
Вакцина от ковида, судя по отзывам в социальных сетях, также способна избавить человека от частых головных болей.
«Возможно, то, что я опишу, всего лишь совпадение, но тем не менее. Я с юности страдаю частыми головными болями (1-3 дня в неделю), в сумке всегда лежат таблетки от головной боли. Но после прививки (январь 2021, „Спутник V“) у меня голова перестала болеть вообще! И только спустя месяцев 5-6 головная боль стала потихоньку возвращаться. Вот такой побочный эффект от вакцинации у меня случился».
«Точно так же у моего мужа случилось, после вакцинации голова стала болеть реже и таблетки от головной боли стали помогать. Прошло полгода и опять вернулась головная боль, не снимаемая обезболивающими. Сегодня ревакцинировались, посмотрим и понаблюдаем за головой теперь».
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