Первую российскую вакцину от коронавируса Всемирная организация здравоохранения до сих пор не признала. Несмотря на то, что она уже одобрена больше, чем в семидесяти странах мира. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уверен: скоро разработка ученых Центра им. Гамалеи будет признана и ВОЗ.
Кирилл Дмитриев
Инвестиции
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)
«Мы верим, что вскоре состоится визит представителей ВОЗ в Россию. У нас нет сомнений относительно одобрения со стороны ВОЗ нашей вакцины. К ноябрю этого года более 50% всего объема вакцин „Спутник V“ и „Спутник Лайт“ будут производиться за пределами России», — рассказал он во время выступления на форуме Bloomberg Invest Global.
Чтобы ускорить процесс, РФПИ приглашает независимых международных исследователей и научные учреждения к сотрудничеству в проведении исследований практического применения, а также анализа безопасности и эффективности вакцин против коронавируса, включая «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Ключевые темы исследований:
реальные исследования безопасности и эффективности «Спутник V» и «Спутник Лайт»;
сравнительный анализ реальных данных о безопасности и эффективности «Спутник V», «Спутник Лайт» и других вакцин;
анализ реальных данных о безопасности и эффективности «Спутник Лайт» в качестве бустера.
«Кандидатам, проводящим или планирующим начать научные исследования в вышеуказанных областях, предлагается связаться с РФПИ и описать области интересов и конкретные предложения по сотрудничеству», — сообщили в РФПИ.
На форуме Bloomberg Invest Global Кирилл Дмитриев также заявил и об эффективности однокомпонентного «Спутника Лайт». Он, по мнению эксперта, защищает от самого опасного дельта-штамма лучше, чем большинство двухкомпонентных вакцин.
«Мы поделимся уникальной информацией на следующей неделе о том, что против штамма „Дельта“ вакцина „Спутник Лайт“ обеспечивает лучшую защиту, чем большинство двухкомпонентных вакцин», — сказал он.
Ранее «Доктор Питер» писал, что эксперты ВОЗ приостановили одобрение «Спутника V» для экстренного применения из-за нарушений на производстве. Об этом на брифинге заявил помощник директора Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса.
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