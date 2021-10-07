«Мы верим, что вскоре состоится визит представителей ВОЗ в Россию. У нас нет сомнений относительно одобрения со стороны ВОЗ нашей вакцины. К ноябрю этого года более 50% всего объема вакцин „Спутник V“ и „Спутник Лайт“ будут производиться за пределами России», — рассказал он во время выступления на форуме Bloomberg Invest Global.

Чтобы ускорить процесс, РФПИ приглашает независимых международных исследователей и научные учреждения к сотрудничеству в проведении исследований практического применения , а также анализа безопасности и эффективности вакцин против коронавируса, включая «Спутник V» и «Спутник Лайт».

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