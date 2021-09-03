Глава РФПИ назвал виновных в том, что «Спутник V» до сих пор не признали в мире

Когда произошла пандемия, мы стали думать, как мы, фонд, можем решить эту задачу, как получить максимальный результат из наших ресурсов. Мы сконцентрировались на трех направлениях: тесты, препараты и вакцины. Если сумеем достичь успеха там, то сможем гордиться и рассказывать своим внукам, что в тяжелое время мы не просто пассивно наблюдали за этой ситуацией, а сделали максимум возможного. Мы создали первые зарегистрированные в России частные тесты против коронавируса, которые были высокоточными и остаются высокоточными. Делаются в 3-4 раза быстрее, чем обычные тесты. Это успешная система, которая продана десятками миллионов по всему миру. И это один из критериев успеха, насколько наши продукты воспринимают и принимают, и готов покупать весь мир. Второй — это препарат от коронавируса зарегистрированный в России.

И третье направление — вакцина. Ее значение сложно переоценить, потому что например 8-9 стран в мире обладают ядерным оружием. И только 6 стран в мире обладают действительно массовыми вакцинными технологиями, такими, как «Спутник».

Институт Гамалеи — это гениальные люди, которые смогли конденсировать 250 лет знаний российской вирусологии в такой уникальный продукт. Мы стали двигаться по продвижению вакцины на внешние рынки. И это стало серьезным вызовом.