В какие страны пускают туристов, привитых «Спутником V»: список

Куда-то можно поехать, куда-то нельзя, где-то требуют свежий ПЦР-тест при пересечении границ, где-то нет, в одних странах нужен сертификат о прививке признанной ВОЗ вакциной — их пока всего шесть, в других согласны и на «Спутник V». Вместе с аналитиками сервиса Туту.ру мы составили список стран, которые все-таки открыли свои границы туристам, привитым «Спутником V».

Азербайджан

Азербайджан входит в ТОП-5 стран, куда путешественники-«дикари» покупают билеты на август и сентябрь. Совершеннолетним туристам нужен документ о полной вакцинации или выздоровлении от COVID-19, и официального документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, пройденного не более чем за 72 часа до вылета. Детям и подросткам до 18 лет достаточно только ПЦР-теста.

Между Россией и Азербайджаном действует безвизовый режим, поэтому въехать с целью туризма можно по заграничному паспорту на срок до 90 дней. Это правило действует для любых целей посещения.

Армения

Самое популярное направление среди российских туристов, собирающихся за границу. Путешественникам понадобится сертификат о прохождении полного курса вакцинации не менее двух недель назад и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не больше 72 часов назад. Исключение готовы сделать только детям до года. Если теста нет, то придется сдавать его при въезде в аэропорту и сидеть на изоляции до тех пор, пока не будет получен отрицательный результат.

Между Россией и Арменией действует безвизовый режим, поэтому въехать в Армению с целью туризма можно и по российскому паспорту, и по заграничному.