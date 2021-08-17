В какие страны пускают туристов, привитых «Спутником V»: список

Куда-то можно поехать, куда-то нельзя, где-то требуют свежий ПЦР-тест при пересечении границ, где-то нет, в одних странах нужен сертификат о прививке признанной ВОЗ вакциной — их пока всего шесть, в других согласны и на «Спутник V». Вместе с аналитиками сервиса Туту.ру мы составили список стран, которые все-таки открыли свои границы туристам, привитым «Спутником V».
Азербайджан
Азербайджан входит в ТОП-5 стран, куда путешественники-«дикари» покупают билеты на август и сентябрь. Совершеннолетним туристам нужен документ о полной вакцинации или выздоровлении от COVID-19, и официального документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, пройденного не более чем за 72 часа до вылета. Детям и подросткам до 18 лет достаточно только ПЦР-теста.
Между Россией и Азербайджаном действует безвизовый режим, поэтому въехать с целью туризма можно по заграничному паспорту на срок до 90 дней. Это правило действует для любых целей посещения.
Армения
Самое популярное направление среди российских туристов, собирающихся за границу. Путешественникам понадобится сертификат о прохождении полного курса вакцинации не менее двух недель назад и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не больше 72 часов назад. Исключение готовы сделать только детям до года. Если теста нет, то придется сдавать его при въезде в аэропорту и сидеть на изоляции до тех пор, пока не будет получен отрицательный результат.
Между Россией и Арменией действует безвизовый режим, поэтому въехать в Армению с целью туризма можно и по российскому паспорту, и по заграничному.
Республика Беларусь
Одно из самых бюджетных направлений для путешествий — билет туда и обратно обойдется в среднем 13,7 тысячи рублей. В страну пускают всех, кто уже привился от COVID-19 — при наличии соответствующего документа даже ПЦР-тест не понадобится.
Болгария
Не так давно возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Болгарией. Причем билеты стоят на особенно дорого: от 20,8 тысячи рублей в обе стороны. Для въезда нужно иметь при себе один из четырех документов:
сертификат о вакцинации на английском с данным загранпаспорта, вторая доза вакцины должна быть сделана не раньше 14 дней до въезда;
отрицательный ПЦР-тест, которому на момент въезда должно быть не больше трех дней;
результат теста на антигены, сделанного за 48 часов;
справка о перенесенном в последние полгода ковиде.
Кроме того, понадобится виза — визовые центры снова принимают документы.
Венгрия
Еще одна относительно демократичная страна. Билеты в сентябре будут стоить порядка 15 тысяч рублей в обе стороны, а из документов понадобится только сертификат о вакцинации. Если его нет — то ПЦР-тест.
Правда, придется повозиться с визой: для въезда в страну сейчас выдают только разовые визы, даже на полгода шенген не получить.
Грузия
Грузия всем хороша, кроме транспортной доступности: добраться сюда самолетом можно только с пересадкой либо наземным транспортом.
При въезде попросят предъявить действующий загранпаспорт и сертификат о прохождении полного курса вакцинации. Как вариант — свежий ПЦР-тест. На третий день после въезда на территорию Грузии придется сдать тест повторно — за свой счет, разумеется.
Египет
Перелет небюджетный, но чего не сделаешь ради долгожданного олл инклюзив. Перелет в августе стоит не меньше 56 тысяч рублей, в сентябре ценник снизится примерно на 8 тысяч.
Для въезда понадобится виза, которую можно оформить онлайн или по прилету, и сертификат о вакцинации. ПЦР-тест не старше 72 часов тоже подойдет. Можно сдать тест по прилету — он стоит 30 долларов, причем плату принимают строго наличными. Пока результаты теста не будут готовы, из отеля выходить нельзя. Исключение — дети до шести лет, им вакцинироваться и сдавать тесты необязательно.
Иордания
Для въезда в страну нужна виза, которую можно оформить в аэропорту, страховка, покрывающая лечение от ковида, а также справка о вакцинации и свежий ПЦР-тест. Сертификат должен быть на английском, с внесенными в него данными загранпаспорта. В ином случае нужно сдать еще один ПЦР-тест по прилету сдать еще один, причем его нужно оплатить заранее, еще до вылета. Исключение — дети до пяти лет.
Кроме того, туристам надо
Кипр
Кипр открыт для всех, но для непривитых путь немного сложней, чем для вакцинированных. Если прививки нет, нужно сдать ПЦР-тест, загрузить справку на английском языке на специальный сайт, заполнить форму для получения Cyprus Flight Pass, а уже на Кипре сдать ПЦР-тест еще раз. Стоимость тестирования составляет 15-19 евро в зависимости от аэропорта. Третий тест нужно сдать на седьмой день нахождения на острове. Кроме того, при посадке в самолет нужно иметь при себе справку об отрицательном тесте на английском.
Тем, у кого сертификат есть, достаточно загрузить данные с него на платформу Cyprus Flight Pass — данные должны быть на английском с указанием сведений с загранпаспорта. Не понадобится сдавать ПЦР и тем, кто в течение последних шести месяца перенес ковид.
Киргизия
Чтобы въехать сюда не нужны ни загранник, ни виза. Достаточно российского паспорта и свежего ПЦР-теста. А если вы прошли вакцинацию «Спутником», то и тест не понадобится. Форма сертификата может быть любой — хоть бумажная, хоть электронная.
Маврикий
Добраться сюда можно только на перекладных — прямых рейсов на Маврикий нет. Но чего не сделаешь ради прекрасных пляжей. Чтобы сюда въехать нужна виза и целый пакет антиковидных документов.
Во-первых, свежий ПЦР-тест, которому на момент прибытия не больше недели. По прилету нужно сдать второй ПЦР-тест, еще один — на седьмой день, и еще — на 14-й. Стоимость каждого теста — порядка 60-70 евро.
Во-вторых, сертификат о вакцинации. Если он есть, можно будет перемещаться по отелю, ходить в бассейн и на пляж. За пределы отеля выходить нельзя — только после сдачи всех тестов. Если сертификата нет, придется отсидеть в номере безвылазно две недели. И только потом, если все тесты будут отрицательными, разрешат выйти из комнаты.
Меры обещают смягчить лишь с 1 октября — для вакцинированных туристов карантин отменят.
Марокко
Одна из немногих стран, где «Спутник» сертифицирован и признан. Если сертификат имеется, то понадобится отрицательный тест, которому не больше 48 часов. Если вакцинации нет, то придется соблюдать 10-дневный карантин и сдать еще один ПЦР-тест на 9-й день после приезда.
Молдова
Въехать сюда можно без визы на срок аж до 90 дней. Понадобится лишь загранпаспорт и результаты ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем за 72 часа до прибытия. А вакцинированные граждане и от этой обязанности освобождены — наряду с транзитными пассажирами и детьми до пяти лет. Если же тестов и сертификатов о вакцинации нет, добро пожаловать на двухнедельный карантин.
Мадейра (Португалия)
Чудеса да и только! Португалия открыла «зеленый коридор» для россиян: прилететь сюда можно, получив краткосрочную шенгенскую визу.
Кроме визы, понадобится отрицательный ПЦР-тест, сданный не раньше, чем за 72 часа до посадки. Затем нужно заполнить эпидемиологическую анкету. По приезду нужно сдать еще один ПЦР-тест, но этот этап можно пропустить тем, у кого есть сертификат о вакцинации либо справка о перенесенном в течение последних шести месяцев COVID-19.
Румыния
В Румынию вакцинированным гражданам въехать можно, и даже карантин соблюдать не понадобится. Впрочем, отрицательный ПЦР-тест тоже подойдет. Проблема только в том, что визы Румыния пока не выдает. Можно въехать только в том случае, если есть открытая шенгенская виза любой другой страны.
Словения
Здесь история с визой та же самая, что и в случае с Румынией. Но если у вас есть действующий шенген, то въехать сюда можно, предъявив сертификат о вакцинации «Спутником». Как вариант — отрицательный ПЦР-тест либо тест на антиген.
Турция
Тут все максимально просто. Виза не нужна, а нужен сертификат о вакцинации на английском языке с внесенными данными загранпаспорта. Вакцина подойдет любая: как «Спутник V», так и «ЭпиВакКорона», «Ковивак», «Спутник Лайт». Важно, что с момента завершения вакцинации до прибытия на территорию Турции должно пройти не менее 14 суток.
Если прививки нет, то нужна справка об отрицательном ПЦР-тесте, — всем, кроме детей младше шести лет. Переболевшим нужно иметь при себе справку о том, что они переболели в течение последнего полугода и справку с отрицательным антиген-тестом.
Шри-Ланка
Если вакцинацию вы прошли не позже, чем две недели назад — въезд в Шри-Ланку вам открыт. Понадобится к тому же отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до посадки на рейс, заполненная форма медицинской декларации (Health Declaration Form) и оригинал справки о вакцинации вместе с копией оригинала справки с заверенным переводом на английский язык.
По прибытию нужно сдать еще один ПЦР-тест, и еще — на седьмой день пребывания в стране. До тех пор, пока не придут результаты первого теста, придется сидеть в отеле уровня 1 (сертификат Safe & Secure). Его бронируют при подаче заявления на онлайн-визу. Для вакцинированных срок пребывания в нем сокращается до одного-двух дней. Если сертификата нет — карантин продлится две недели.
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