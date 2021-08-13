Об эффективности «КовиВак» осторожно говорят даже сами создатели препарата. Поэтому участники телеграм-чатов V1V2 , посвященных вакцинации от COVID-19, решили своими силами выяснить, чего ждать от вакцины «КовиВак». Статистика была собрана с мая по июль 2021 года в рамках гражданской вакцинацией «КовиВаком».

«Собранная статистика основана на анализе нейтрализующих антител после вакцинации и ревакцинации и не отражает реальную эпидемиологическую эффективность вакцины „КовиВак“, — подчеркивают исследователи. — Эпидемиологическая эффективность будет определена в клиническом исследовании III фазы разработчиком ФГБНУ ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН. Однако, другие исследования показывают, что уровень нейтрализующих антител коррелирует с эпидемиологической эффективностью».