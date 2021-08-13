Вакцина «КовиВак» производства Центра им. М. П. Чумакова одобрена Минздравом в феврале 2021 года для профилактики новой коронавирусной инфекции. Прививать ею начали в июне. Вакцина сделана по классической технологии — это инактивированный («убитый») вирус-возбудитель с добавкой стимулятора иммунитета. Вакцина считается «дефицитной», найти ее непросто, производители обещают, что до конца года в гражданский оборот поступит пять-шесть миллионов доз «КовиВака».
Об эффективности «КовиВак» осторожно говорят даже сами создатели препарата. Поэтому участники
«Собранная статистика основана на анализе нейтрализующих антител после вакцинации и ревакцинации и не отражает реальную эпидемиологическую эффективность вакцины „КовиВак“, — подчеркивают исследователи. — Эпидемиологическая эффективность будет определена в клиническом исследовании III фазы разработчиком ФГБНУ ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН. Однако, другие исследования показывают, что уровень нейтрализующих антител коррелирует с эпидемиологической эффективностью».
Главный вывод исследования — у не болевших ковидом людей «КовиВак» показывает невысокую иммуногенность (проще говоря, вакцина не очень хорошо защищает от вируса). Но вакцина эффективна в качестве «праймера», буста с первым компонентом «Спутника V». У большинства переболевших COVID-19 и вакцинированных «КовиВаком» также есть иммунный ответ.
В настоящий момент по иммуногенности (иммунологической эффективности) на основании IgG к S белку или его домену RBD три российские вакцины можно расположить в убывающей последовательности:
1 место — «Спутник V» (высокая иммуногенность, сероконверсия около 96%)
2 место — «Ковивак» (сероконверсия <50%)
3 место — «ЭпиВакКорона» (сероконверсия не определяется известными коммерческими тест-системами, кроме спец-теста РПН).
«При анализе статистики учитывались отчеты ревакцинированных в период менее 6 месяцев, однако мы обращаем внимание, что официальный установленный Минздравом РФ промежуток между вакцинациями — 6 месяцев», — уточняют авторы исследования.
Напомним, ранее четыре региона России — Курская, Ульяновская, Кемеровская области и Санкт-Петербург — обнародовали статистику по заболевшим после вакцинации от коронавируса. По данным Комитета по здравоохранению, среди привитых «Спутником V» заболели 1,8%, «КовиВаком» — 0,9%, «ЭпиВакКороной» — 6%.
Тем временем
Этический комитет Министерства здравоохранения разрешил клиническое исследование вакцины «КовиВак» у пожилых добровольцев. Дальнейшее решение о проведении клинического исследования будет принимать Минздрав России. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, итоговый отчет об исследовании «КовиВака» ожидается в конце 2021 — начале 2022 года.
Комментарии0