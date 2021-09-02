Официальные итоги озвучило Министерство здравоохранения Сан-Марино. Это государство первым в Европе победило коронавирус и сняло соответствующие ограничения. Все это произошло благодаря тому, что они включили вакцину «Спутник V» в национальный портфель. Сейчас в стране привито российским препаратом более 70 процентов взрослого населения.

И это не единственное исследование, которое показывает, что «Спутник V» эффективен и безопасен. В журнале EClinicalMedicine ученые утверждают, что российский препарат довольно хорошо переносится пациентами старше 60 лет с точки зрения краткосрочных побочных явлений. Практически все характеризуются легкими или умеренными и длятся не более двух дней.

Есть анализ данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, которые вакцинировались двумя компонентами «Спутник V». Исследование охватывает период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Эффективность вакцины у этой группы составила 97,6 процента.