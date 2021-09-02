Данные для мониторинга собирали за период 25 февраля-23 августа 2021 года. В это время в Европе «работали» сразу несколько штаммов новой коронавирусной инфекции.
«Эффективность российской вакцины против коронавируса составила 94,8 процента с 21 дня после получения первого компонента, — сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций, который выводит препарат на мировой уровень. — А эффективность против госпитализации составила 95,9 процента. По этому показателю „Спутник V“ продемонстрировал наилучший результат среди препаратов, которые применяют в Сан-Марино».
Официальные итоги озвучило Министерство здравоохранения Сан-Марино. Это государство первым в Европе победило коронавирус и сняло соответствующие ограничения. Все это произошло благодаря тому, что они включили вакцину «Спутник V» в национальный портфель. Сейчас в стране привито российским препаратом более 70 процентов взрослого населения.
И это не единственное исследование, которое показывает, что «Спутник V» эффективен и безопасен. В журнале EClinicalMedicine ученые утверждают, что российский препарат довольно хорошо переносится пациентами старше 60 лет с точки зрения краткосрочных побочных явлений. Практически все характеризуются легкими или умеренными и длятся не более двух дней.
Есть анализ данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, которые вакцинировались двумя компонентами «Спутник V». Исследование охватывает период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Эффективность вакцины у этой группы составила 97,6 процента.
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