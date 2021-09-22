- Педали надо было крутить изо всех сил, но всего 4 секунды. Затем отдых — в одном испытании 15 секунд, в другом 30, в третьем 45 секунд, — рассказала Зухра Павлова.

Оптимальным оказался отдых в 45 секунд, отметила эксперт — пульс успевал восстановиться. Таким образом, те, кто отдыхал 15 секунд после подхода, тренировались на велотренажере всего 10 минут подряд, а те, кто делал передышку в 45 секунд — около 25 минут.

Исследователи отметили, что к концу экспериментов у всех участников увеличилось максимальное потребление кислорода, что указывает на улучшение выносливости при аэробных упражнениях. Увеличились также сила и общий объем прокачиваемой крови. Это — свидетельство улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы.

- Если посчитать, то на пределе возможностей во всех случаях упражнения выполнялись всего 120 секунд. Это всего 2 минуты супернагрузки, — пишет врач.

Зухра Павлова предупреждает, что прежде чем заниматься подобными тренировками, нужно обязательно проконсультироваться с врачом.