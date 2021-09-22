Чтобы быть в хорошей форме и укрепить сердце, достаточно 10 минут интенсивных упражнений — и даже не ежедневно, сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на исследование ученых лаборатории физиологии клинических упражнений Техасского университета.
В эксперименте приняли участие несколько десятков молодых людей. Им было предложено заниматься на велотренажере, но по определенному алгоритму — 30 подходов по 4 секунды. Наблюдали за «спортсменами» в течение 8 недель.
Зухра Павлова
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринологwww.instagram.com/doctorpavlova/?hl=ru
- Педали надо было крутить изо всех сил, но всего 4 секунды. Затем отдых — в одном испытании 15 секунд, в другом 30, в третьем 45 секунд, — рассказала Зухра Павлова.
Оптимальным оказался отдых в 45 секунд, отметила эксперт — пульс успевал восстановиться. Таким образом, те, кто отдыхал 15 секунд после подхода, тренировались на велотренажере всего 10 минут подряд, а те, кто делал передышку в 45 секунд — около 25 минут.
Исследователи отметили, что к концу экспериментов у всех участников увеличилось максимальное потребление кислорода, что указывает на улучшение выносливости при аэробных упражнениях. Увеличились также сила и общий объем прокачиваемой крови. Это — свидетельство улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы.
- Если посчитать, то на пределе возможностей во всех случаях упражнения выполнялись всего 120 секунд. Это всего 2 минуты супернагрузки, — пишет врач.
Зухра Павлова предупреждает, что прежде чем заниматься подобными тренировками, нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
Изучалось влияние тренировок с высокой интенсивностью и их связь со здоровьем сердца и на участниках более старшего возраста — от 50 до 68 лет.
В течение 8 недель участники крутили педали велотренажера по 15 минут три раза в неделю. Подходов было от 15 до 30 по 4 секунды — как и у молодежи.
Результаты также впечатлили — у участников эксперимента почти на 4% увеличились мышцы бедра и на 1,5% общая мышечная масса. Физическая работоспособность выросла значительно — на 12%, а пиковое потребление кислорода — почти на 10%.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что излишняя физическая нагрузка — это тоже плохо. Высокая двигательная активность связана с более быстрым прогрессированием показателей кальцификации в организме. А кальциноз коронарных артерий не является хорошим показателем и говорит о возможном риске сердечного приступа.
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