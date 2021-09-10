Усиление побочек
Павел Прокин
медицина
врач-терапевт
- Опаснее всего сочетать алкоголь с антибиотиками группы цефалоспоринов, левомицетином, сульфаниламидами (бисептол), нитрофуранами, — комментирует консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» врач-терапевт Павел Прокин. — При этом, за счет накопления ацетальдегида и выброса гистамина могут развиться такие реакции, как головная боль, тошнота и рвота, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, дрожь, удушье, страх смерти, покраснение кожных покровов лица и верхней половины туловища; иногда даже смертельный исход.
Прием алкоголя с другими антибиотиками не представляет такой опасности, но может усилить развитие дисбиоза кишечника.
- Лучше воздержаться от приема алкоголя на фоне лечения, но (если прием алкоголя уже состоялся) иногда важнее не пропустить прием антибиотика, чем бояться «страшных» эффектов от несовместимости с алкоголем. Это НЕ касается вышеперечисленных групп препаратов (цефалоспорины, левомицетин, сульфаниламиды, нитрофураны), — поясняет Павел Прокин.
- Также абсолютно несовместим алкоголь с препаратами, оказывающими блокирующий эффект на фермент альдегиддегидрогеназу, что приводит к накоплению в организме токсичного ацетальдегида. К таким препаратам относятся: метронидазол, левомицетин (хлорамфеникол), цефалоспориновые антибиотики, сульфаниламиды, нитрофурановые производные (фуразолидон, фурагин), акрихин и ряд других, — говорит врач-терапевт Павел Прокин. — Может быть опасным сочетание алкоголя с седативными препаратами, транквилизаторами, антидепрессантами из-за усиления угнетающего эффекта на ЦНС. При совмещении алкоголя с некоторыми препаратами могут усиливаться их побочные действия (негативное влияние парацетамола на печень; раздражающее действие обезболивающих (НПВС) на слизистую желудка и т.п.).
Еще одна группа препаратов (и группа пациентов) — это препараты группы бигуанидов, применяемые в лечении сахарного диабета. Их также не следует сочетать с алкоголем, т.к. это ведет к накоплению молочной кислоты и чревато развитием гиперлактацидемических состояний (вплоть до комы).
С точки зрения сердечно-сосудистой системы есть исследования, что употребление умеренного количества алкоголя (не более 1-2 порций в сутки) не оказывает вредного воздействия на риск развития и течения сердечно-сосудистых заболеваний. Для женщин — 1 порция (например, бокал вина) в день; для мужчин 1-2 порции (до 80 мл крепкого алкоголя).
Человек и алкоголь несовместимы
Михаил Кутушов
медицина
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
- Человек и алкоголь по сути несовместимы, ибо это нейротоксичный яд, однако все пьют, но в разных количествах и качестве, — считает профессор Михаил Кутушов. — В разных культурных традициях пьют разные напитки: пиво, вино, виски, самогон, водка и т.д. Это и индустрия и типа культурного наследия. Есть народы, которым вообще нельзя пить даже один раз, ввиду того, что у них нет алкогольдегидрогеназы — особого фермента, который вырабатывает организм для переработки этанола.
Если же нет возможности отказаться от алкоголя, то выпить можно в перерасчете на 50-100 мл водки, не больше.
Топ-7 типов лекарств, с которыми нельзя совмещать алкоголь
антибиотики,
анальгетики,
жаропонижающие,
противовоспалительные,
инсулин,
антикоагулянты,
антидепрессанты.
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