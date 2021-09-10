- Человек и алкоголь по сути несовместимы, ибо это нейротоксичный яд, однако все пьют, но в разных количествах и качестве, — считает профессор Михаил Кутушов. — В разных культурных традициях пьют разные напитки: пиво, вино, виски, самогон, водка и т.д. Это и индустрия и типа культурного наследия. Есть народы, которым вообще нельзя пить даже один раз, ввиду того, что у них нет алкогольдегидрогеназы — особого фермента, который вырабатывает организм для переработки этанола.