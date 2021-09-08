Израиль переживает новый всплеск заболеваемости COVID-19 в начале сентября 2021 года. По статистике, за сутки в Израиле регистрируются рекордные цифры по заразившимся коронавирусом, пишет Bloomberg.

Эксперты отмечают, что высокий показатель заболеваемости ковидом в Израиле связан в том числе с тем, что перед началом работы школ в стране проводились массовые тестирования. Но еще более серьезная причина новой волны коронавируса, которая беспокоит власти страны — защита от прививок начинает ослабевать из-за активности высокозаразного штамма дельта.

Цифры по заболеваемости растут в Израиле уже с середины августа, несмотря на то, что он является одной из самых вакцинированных стран в мире. Причем уточняется, что прививки по-прежнему защищают от тяжелого течения заболевания, хотя в стране смертность резко возросла за последний месяц.

С июля Израиль проводит кампанию по ревакцинации людей старше 60 лет.