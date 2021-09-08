Израиль переживает новый всплеск заболеваемости COVID-19 в начале сентября 2021 года. По статистике, за сутки в Израиле регистрируются рекордные цифры по заразившимся коронавирусом, пишет
Эксперты отмечают, что высокий показатель заболеваемости ковидом в Израиле связан в том числе с тем, что перед началом работы школ в стране проводились массовые тестирования. Но еще более серьезная причина новой волны коронавируса, которая беспокоит власти страны — защита от прививок начинает ослабевать из-за активности высокозаразного штамма дельта.
Цифры по заболеваемости растут в Израиле уже с середины августа, несмотря на то, что он является одной из самых вакцинированных стран в мире. Причем уточняется, что прививки по-прежнему защищают от тяжелого течения заболевания, хотя в стране смертность резко возросла за последний месяц.
С июля Израиль проводит кампанию по ревакцинации людей старше 60 лет.
Эксперты британского издания
По последним исследованиям, европейские Pfizer и Moderna теперь снижают риск госпитализации только на 75% по сравнению с 95%, когда прививки только стали доступны.
А британское исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона на прошлой неделе, показало, что две дозы вакцины стали заметно менее эффективными в борьбе с инфекциями.
Так, через месяц после двух прививок Pfizer человек защищен от заражения коронавирусом на 88%, а через полгода — всего на 74%. Эффективность AstraZeneca снизилась с 77 до 67%.
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал «Доктору Питеру», зачем нужна ревакцинация от коронавируса и когда ее нужно делать. По его словам, 6 месяцев действия вакцины — это срок с некоторым запасом, чтобы не оставить людей на несколько месяцев без защиты.
«Я думаю, на полгода одной инъекции вполне достаточно, учитывая, что усиленный иммунитет может сохраняться еще дольше.. «, — заявлял эксперт.
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