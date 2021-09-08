- В профессиональной среде идут огромные споры о критериях диагностики детского аутизма, — говорит Игорь Макаров. — Одни специалисты, руководствуясь еще старыми классическими канонами, редко ставят этот диагноз, другие бьют себя в грудь, говоря, что «аутизм наступает» и ставить диагноз надо по расширительным критериям. Если бы этот спор происходил только между психиатрами, то дискуссии происходили между несколькими психопатологическими школами, но детский аутизм стал, как говорит мой коллега, профессор Пашковский, гламурным диагнозом. Всем стало казаться, что распознать детский аутизм очень легко, все знают его признаки, вообще в целом прекрасно разбираются в детской психиатрии. Все это привело к тому, что только ленивый о нем не говорит. Складывается впечатление, что помогать надо только детям-аутистам, а как же дети с умственной отсталостью, с шизофренией и многими другими заболеваниями… Почему для них не создаются фонды, не даются гранты, чем они хуже?

Нянечка-диагност

Негласно принято считать, что в других странах детей-аутистов больше, чем в России.

- Это лукавство, — считает профессор Макаров. — Если говорить о классическом детском аутизме, то роста практически никакого нет. Нет полыхающей эпидемии детского аутизма в мире, есть эпидемия гипердиагностики детского аутизма. У нас в стране это происходит лет 10-12.