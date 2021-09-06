Предыдущие исследования показали, что вирус SARS-CoV-2 поражает мозг и вызывает стойкие неврологические проблемы. Однако вопрос о том, каким именно образом коронавирус вызывает неврологические осложнения, еще не был изучен.
Новое исследование, которое провели ученые из Хорватии и Словении, и которое было опубликовано на
- Наша работа помогает определить критическую роль ферментов МАО в увеличении частоты неврологических расстройств у людей после заражения коронавирусом, поэтому в центре внимания находится нейробиологическая связь между этими двумя состояниями, — говорится в исследовании, пишет издание
Исследователи предполагают, что SARS-CoV-2 связывается с ферментами МАО, и у переболевших ковид может увеличиться риск развития нейродегенеративных заболеваний. Общим для них является прогрессирующая гибель нервных клеток (нейродегенерация), ведущая к различным неврологическим симптомам — прежде всего, к деменции и нарушению движений.
Исследователи заявили, что новые штаммы коронавируса могут еще больше ухудшить состояние здоровья тех, кто заразится ковидом.
- Поскольку мы предполагаем, что более заразный вариант коронавируса может вызывать еще более серьезные неврологические нарушения, а в ближайшем будущем, вероятно, появятся новые и более проблемные штаммы, мы рекомендуем, чтобы возможные неврологические осложнения, вызванные SARS-CoV-2, не игнорировались, а проводились клинические исследования в целях ранней диагностики и своевременного терапевтического вмешательства, — заключает команда хорватских и словенских ученых.
Комментарии2