Предыдущие исследования показали, что вирус SARS-CoV-2 поражает мозг и вызывает стойкие неврологические проблемы. Однако вопрос о том, каким именно образом коронавирус вызывает неврологические осложнения, еще не был изучен.

Новое исследование, которое провели ученые из Хорватии и Словении, и которое было опубликовано на сервере препринтов bioRxiv , показывает, что спайковый белок SARS-CoV-2 имеет связь с ферментами моноаминоксидазы (МАО). А изменение уровней МАО считается причиной нескольких психоневрологических расстройств, таких как болезнь Паркинсона или Альцгеймера.

- Наша работа помогает определить критическую роль ферментов МАО в увеличении частоты неврологических расстройств у людей после заражения коронавирусом, поэтому в центре внимания находится нейробиологическая связь между этими двумя состояниями, — говорится в исследовании, пишет издание News Medical.

Исследователи предполагают, что SARS-CoV-2 связывается с ферментами МАО, и у переболевших ковид может увеличиться риск развития нейродегенеративных заболеваний. Общим для них является прогрессирующая гибель нервных клеток (нейродегенерация), ведущая к различным неврологическим симптомам — прежде всего, к деменции и нарушению движений.