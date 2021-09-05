Коронавирусом заражаются чаще те, кто любит выпить. Таковы результаты исследования ученых американского Индианского Университета в Блумингтоне. Участие в нем принимали около 1267 студентов-бакалавров в возрасте около 20 лет, проживающих в округе Монро, штат Индиана. Результаты работы опубликованы на сайте препринтов medRxiv . Это означает, что медицинское исследование еще стоит оценить экспертам, оно не может использоваться в качестве руководства для клинической практики.

Сначала ученые узнали, кто из исследуемых участников в каких количествах употребляет алкоголь. Оценивалось, как часто и как много человек пьет и способен ли контролировать себя во время опьянения и остановиться, почувствовав, что «перебрал». В итоге оказалось, что треть участников исследования могут считаться злоупотреблящими спиртными напитками, остальные попали в группы малопьющих и абсолютных трезвенников.

Затем в течение нескольких недель с сентября по ноябрь 2020 года за молодыми людьми вели наблюдение. Заразились коронавирусом и заболели COVID-19 более четырех десятков человек. Положительным тест на ковид оказался у 23 трезвенников и малопьющих и 21 любителя алкоголя.

Таким образом, ученые высчитали, что пьющие люди заражались коронавирусом в 1,89 раза чаще. Кроме того, на 18% чаще у них проявлялись более тяжелые симптомы ковида — температура, кашель, потеря обоняния и головная боль.

- Студенты бакалавриата, употребляющие алкоголь, были подвержены более высокому риску заражения SARS-CoV-2 по сравнению с непьющими или малопьющими студентами. Участники, употребляющие алкоголь, чаще испытывали симптоматический COVID-19, — пишут исследователи и отмечают, что эта работа может иметь определенное значение для правильной организации работы в студенческих городках в период пандемии. Отмечается, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять причинно-следственную связь между употреблением алкоголя и инфекцией SARS-CoV-2.