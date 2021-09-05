Коронавирусом заражаются чаще те, кто любит выпить. Таковы результаты исследования ученых американского Индианского Университета в Блумингтоне. Участие в нем принимали около 1267 студентов-бакалавров в возрасте около 20 лет, проживающих в округе Монро, штат Индиана. Результаты работы опубликованы на сайте препринтов
Сначала ученые узнали, кто из исследуемых участников в каких количествах употребляет алкоголь. Оценивалось, как часто и как много человек пьет и способен ли контролировать себя во время опьянения и остановиться, почувствовав, что «перебрал». В итоге оказалось, что треть участников исследования могут считаться злоупотреблящими спиртными напитками, остальные попали в группы малопьющих и абсолютных трезвенников.
Затем в течение нескольких недель с сентября по ноябрь 2020 года за молодыми людьми вели наблюдение. Заразились коронавирусом и заболели COVID-19 более четырех десятков человек. Положительным тест на ковид оказался у 23 трезвенников и малопьющих и 21 любителя алкоголя.
Таким образом, ученые высчитали, что пьющие люди заражались коронавирусом в 1,89 раза чаще. Кроме того, на 18% чаще у них проявлялись более тяжелые симптомы ковида — температура, кашель, потеря обоняния и головная боль.
- Студенты бакалавриата, употребляющие алкоголь, были подвержены более высокому риску заражения SARS-CoV-2 по сравнению с непьющими или малопьющими студентами. Участники, употребляющие алкоголь, чаще испытывали симптоматический COVID-19, — пишут исследователи и отмечают, что эта работа может иметь определенное значение для правильной организации работы в студенческих городках в период пандемии. Отмечается, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять причинно-следственную связь между употреблением алкоголя и инфекцией SARS-CoV-2.
То, что коронавирус любит пьющих, может объясняться тем, что даже небольшие дозы алкоголя ослабляют врожденный и адаптивный иммунитет: человек становится более восприимчив к вирусам и бактериям, сообщает
Ранее много споров велось вокруг данных о том, выше или ниже риск заразиться коронавирусом у курильщиков.
Главный торакальный хирург Минздрава Петр Яблонский рассказал «Доктору Питеру», что у курящих пациентов коронавирусная инфекция протекает тяжелее, а риск летального исхода выше, чем у некурящих.
Также стало известно, что в течение трех дней после вакцинации от коронавируса следует отказаться от курения — вредная привычка может спровоцировать образование тромбов, сообщили врачи.
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