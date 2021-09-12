- Практический лайфхак для представительниц прекрасного пола 45-летнего возраста и старше — измерять давление утром и вечером перед сном, придерживаться диеты. Для поддержания стабильной работы сердечно-сосудистой системы особенно рекомендуется средиземноморская, — советует врач. — Она богата йодом, в ней ограничено содержание холестерина, очень много овощей. Основа диеты — белок рыбы и нежирного мяса и сложные углеводы.

В возрасте 45+ замедляется метаболизм, отмечает эндокринолог. Поэтому женщинам стоит внимательно следить за калорийностью своего рациона. Он зависит от многих параметров: не только от возраста, но и от роста, веса, образа жизни. Однако количество потребляемых калорий придется несколько ограничить.

- При этом не нужно голодать, — предостерегает Элина Шарифуллина. — Наоборот, следует есть часто, понемногу, где-то 5-6 раз в день. Ключевое ограничение — в количестве потребляемого жира и и простых, быстрых углеводах. Все быстрые углеводы — соки, карамельки, конфеты, шоколадки, печенюшки — строго исключаются. Рекомендовано бросить курить, а из алкоголя допустимо разве что красное вино — маленький бокал дважды в неделю.