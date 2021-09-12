В 40 лет жизнь только начинается, но вот здоровье начинает подводить. Так можно перефразировать известную фразу из киноклассики «Москва слезам не верит».
Еще более знаковый возраст в плане здоровья — как для женщин, так и для мужчин — 45 лет. Называть его «красной чертой», возможно, не стоит, но пересмотреть свои привычки и задуматься о том, все ли вы делаете, чтобы не болеть, очень рекомендуется.
Элина Шарифуллина
медицина
врач-эндокринолог, доктор медицинских наук
- 45 лет — тонкая грань перехода от женщины цветущей к женщине увядающей, — говорит врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Элина Шарифуллина, главный научный сотрудник Ornament Health AG. — Именно в этом возрасте наступает угасание важной функции эстрогенов — женских половых гормонов, которые синтезируются яичниками. Как только они начинают производиться в меньшем количестве, теряется естественная защита организма женщины от многих стрессов, гиповитаминозов, серьезных заболеваний, дисбаланса, гормональных сбоев и прочего.
В возрасте 45 лет женщина начинает переходить в группу риска по очень многим заболеваниям, и прежде всего надо обратить внимание на сердечно-сосудистую систему.
3 сигнала, что пора заняться своим здоровьем
Обратите внимание, что происходит с ногами вечером — остаются ли следы от носочков, становится ли тесной обувь.
Утром понаблюдайте за своим состоянием — есть ли скованность в суставах мышцах, насколько легко вы можете спрыгнуть с кровати.
Также нужно обратить внимание на стул — он должен быть регулярным, но все зависит от того, каким он был и до 45 лет. Для кого-то норма — это один раз в два дня, а для другого и два раза в день. Все зависит исключительно от вашего организма.
- Практический лайфхак для представительниц прекрасного пола 45-летнего возраста и старше — измерять давление утром и вечером перед сном, придерживаться диеты. Для поддержания стабильной работы сердечно-сосудистой системы особенно рекомендуется средиземноморская, — советует врач. — Она богата йодом, в ней ограничено содержание холестерина, очень много овощей. Основа диеты — белок рыбы и нежирного мяса и сложные углеводы.
В возрасте 45+ замедляется метаболизм, отмечает эндокринолог. Поэтому женщинам стоит внимательно следить за калорийностью своего рациона. Он зависит от многих параметров: не только от возраста, но и от роста, веса, образа жизни. Однако количество потребляемых калорий придется несколько ограничить.
- При этом не нужно голодать, — предостерегает Элина Шарифуллина. — Наоборот, следует есть часто, понемногу, где-то 5-6 раз в день. Ключевое ограничение — в количестве потребляемого жира и и простых, быстрых углеводах. Все быстрые углеводы — соки, карамельки, конфеты, шоколадки, печенюшки — строго исключаются. Рекомендовано бросить курить, а из алкоголя допустимо разве что красное вино — маленький бокал дважды в неделю.
Какие анализы надо сдать женщинам после 45 лет
клинический анализ крови с лейкоформулой,
биохимический анализ крови,
общий анализ мочи,
УЗИ органов малого таза и брюшной полости,
ЭКГ-скрининг,
гормональный профиль (достаточно пройти тест на определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ),
на уровень витаминов группы B и витамина С,
маммография,
денситометрия костей,
кардиологический чекап.
Сколько воды надо пить женщинам после 45 лет
- Хотя в медиа постоянно говорят, что нужно пить чуть ли не 3 литра в день, это неправильно. Как минимум потому, что такой объем очень тяжел для сердечно-сосудистой системы, — считает эндокринолог. — Если вы не водохлеб по своей природе и чувствуете себя при этом хорошо, то никаких 3 литров вам не надо. Усредненная норма для женщины — это 1 литр воды в день. Но нужно смотреть за количеством и качеством мочи. Если вы ходите в туалет реже 4-5 раз в день или же у мочи очень сконцентрированный цвет и резкий запах, то нужно пить больше. Моча должна быть светло-желтого цвета, и не быть концентрированной, не должна очень резко пахнуть.
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