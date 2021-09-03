В течение двух месяцев в исследование включили 508 пациентов, 442 из них находились в палатах общего профиля и 66 — в отделении интенсивной терапии. Средний возраст участников 56 лет. 13 процентов — легкое течение, 42 процента — среднее течение, 36 процентов — тяжелое и 9 процентов — критическое. Летальность в этой группе составила 10,8 процента.

- Частота смертельных исходов зависела от возраста и от уровня витамина D, кальция и альбумина в сыворотке крови, — уточнила связь Митра Резаи.

Низкий уровень витамина D был связан с тяжелым заболеванием, повышенным уровнем госпитализации и смертностью. Почему же ученые заострили внимание именно на этом витамине. Дело в том, что исследование строили, в том числе, на данных по эпидемии гриппа А и тяжелого острого респираторного синдрома (SARS). Витамин D и в этих заболеваниях был связан с повышенном риском развития бактериальной и/или вирусной пневмонии.

- COVID-19 более распространена и тяжелее зимой, и чаще встречается у людей с большей вероятностью дефицита витамина D, — говорит Митра Резаи.