Ученые из Ирана доказали связь витамина D и тяжести течения COVID-19
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Витамин D вначале признают чуть ли не панацеей от COVID-19, потом низвергают. Однако, как показывают многочисленные исследования, уровень этого витамина в крови в действительности оказывает влияние на тяжесть течения новой коронавирусной инфекции. Доказали это ученые из Университета медицинских наук Шахида Бехешти (Тегеран, Иран).

- Мы выясняли, может ли дополнительный прием витамина D снизить риск тяжелого течения и смертность от вирусной пневмонии, — объяснила одна из авторов исследования Митра Резаи в медицинском журнале Nature. — Конкретно, оценивали взаимосвязь 25-гидроксивитамина D. Также измеряли уровень кальция, фосфора, альбумина и креатинина.

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В течение двух месяцев в исследование включили 508 пациентов, 442 из них находились в палатах общего профиля и 66 — в отделении интенсивной терапии. Средний возраст участников 56 лет. 13 процентов — легкое течение, 42 процента — среднее течение, 36 процентов — тяжелое и 9 процентов — критическое. Летальность в этой группе составила 10,8 процента.

- Частота смертельных исходов зависела от возраста и от уровня витамина D, кальция и альбумина в сыворотке крови, — уточнила связь Митра Резаи.

Низкий уровень витамина D был связан с тяжелым заболеванием, повышенным уровнем госпитализации и смертностью. Почему же ученые заострили внимание именно на этом витамине. Дело в том, что исследование строили, в том числе, на данных по эпидемии гриппа А и тяжелого острого респираторного синдрома (SARS). Витамин D и в этих заболеваниях был связан с повышенном риском развития бактериальной и/или вирусной пневмонии.

- COVID-19 более распространена и тяжелее зимой, и чаще встречается у людей с большей вероятностью дефицита витамина D, — говорит Митра Резаи.

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Как влияет витамин D на течение заболевания?

  • Снижает тяжесть заболевания;

  • внутрибольничную смертность;

  • частоту госпитализации в отделение интенсивной терапии.

Конкретно

  • Средний уровень витамина D у пациентов из реанимации был на 11 нг/мл ниже, чем в других группах.

  • У пациентов с острым тяжелым течением COVID-19 средний уровень витамина D был ниже, чем у бессимптомных — 14 нг/мл против 28 нг/мл.

  • Дефицит витамина D наблюдался у 96 процентов тяжелых пациентов и только у 33 процентов бессимптомных.

  • Уровень смертности у пациентов с COVID-19 и дефицитом витамина D был в 7 раз выше, чем у пациентов с достаточным количеством витамина.

Алена Безменова