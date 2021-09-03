Витамин D вначале признают чуть ли не панацеей от COVID-19, потом низвергают. Однако, как показывают многочисленные исследования, уровень этого витамина в крови в действительности оказывает влияние на тяжесть течения новой коронавирусной инфекции. Доказали это ученые из Университета медицинских наук Шахида Бехешти (Тегеран, Иран).
- Мы выясняли, может ли дополнительный прием витамина D снизить риск тяжелого течения и смертность от вирусной пневмонии, — объяснила одна из авторов исследования Митра Резаи в медицинском журнале
В течение двух месяцев в исследование включили 508 пациентов, 442 из них находились в палатах общего профиля и 66 — в отделении интенсивной терапии. Средний возраст участников 56 лет. 13 процентов — легкое течение, 42 процента — среднее течение, 36 процентов — тяжелое и 9 процентов — критическое. Летальность в этой группе составила 10,8 процента.
- Частота смертельных исходов зависела от возраста и от уровня витамина D, кальция и альбумина в сыворотке крови, — уточнила связь Митра Резаи.
Низкий уровень витамина D был связан с тяжелым заболеванием, повышенным уровнем госпитализации и смертностью. Почему же ученые заострили внимание именно на этом витамине. Дело в том, что исследование строили, в том числе, на данных по эпидемии гриппа А и тяжелого острого респираторного синдрома (SARS). Витамин D и в этих заболеваниях был связан с повышенном риском развития бактериальной и/или вирусной пневмонии.
- COVID-19 более распространена и тяжелее зимой, и чаще встречается у людей с большей вероятностью дефицита витамина D, — говорит Митра Резаи.
Как влияет витамин D на течение заболевания?
Снижает тяжесть заболевания;
внутрибольничную смертность;
частоту госпитализации в отделение интенсивной терапии.
Конкретно
Средний уровень витамина D у пациентов из реанимации был на 11 нг/мл ниже, чем в других группах.
У пациентов с острым тяжелым течением COVID-19 средний уровень витамина D был ниже, чем у бессимптомных — 14 нг/мл против 28 нг/мл.
Дефицит витамина D наблюдался у 96 процентов тяжелых пациентов и только у 33 процентов бессимптомных.
Уровень смертности у пациентов с COVID-19 и дефицитом витамина D был в 7 раз выше, чем у пациентов с достаточным количеством витамина.
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