«Скорость распространения вируса практически не уменьшилась по сравнению с предыдущими волнами. Процент положительных тестов в среднем там примерно 4,5%-5%. (В период между волнами этот процент где-то 0,5-1%). В полностью привитом Израиле он 5,8%, в США, где полностью вакцинированы больше половины населения — 13,8%. У нас в России спад и процент положительных тестов равен 4,6% и продолжает снижаться. Так что коллективного иммунитета у нас не будет, как многими (и мной) ранее предполагалось», — написал он в своем Telegram-канале.

Но у четвертой волны есть и «хорошие новости», говорит Мясников. Прививка надежно защищает от тяжелого течения, это подтверждает то, что в странах с высокими темпами вакцинации низкий процент смертности. Например, в Великобритании на 30 тысяч заболевших в день всего 100 умерших, в Израиле на 7 тысяч заболевших 25 умерших. Во Франции на 24 тысячи — 120. В России же статистика гораздо печальнее: на 19 тысяч заразившихся 760 погибших.