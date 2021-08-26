Врачи и ученые давно твердят, что победить коронавирус поможет коллективный иммунитет, который сформируется в стране после того, как большая часть населения вакцинируется. Однако врач и телеведущий Александр Мясников уверен, что коллективного иммунитета, «как и предполагалось», не будет. В то время как в России начался спад третьей волны, на западе уже разворачивается четвертая.
Александр Мясников
Медицина
Врач общей практики, кардиолог. Теле- и радиоведущий передач о здоровье, автор книг.www.instagram.com/drmyasnikov.ru/
«Скорость распространения вируса практически не уменьшилась по сравнению с предыдущими волнами. Процент положительных тестов в среднем там примерно 4,5%-5%. (В период между волнами этот процент где-то 0,5-1%). В полностью привитом Израиле он 5,8%, в США, где полностью вакцинированы больше половины населения — 13,8%. У нас в России спад и процент положительных тестов равен 4,6% и продолжает снижаться. Так что коллективного иммунитета у нас не будет, как многими (и мной) ранее предполагалось», —
Но у четвертой волны есть и «хорошие новости», говорит Мясников. Прививка надежно защищает от тяжелого течения, это подтверждает то, что в странах с высокими темпами вакцинации низкий процент смертности. Например, в Великобритании на 30 тысяч заболевших в день всего 100 умерших, в Израиле на 7 тысяч заболевших 25 умерших. Во Франции на 24 тысячи — 120. В России же статистика гораздо печальнее: на 19 тысяч заразившихся 760 погибших.
«Напомню, что коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Когда вирус „вязнет“ в подавляющей массе вакцинируемых и прекращает передаваться к незащищенным вакциной людям. В случае с коронавирусом — не прокатило», — заключил он.
По словам аналитика Дмитрия Десятниченко, Петербургу коллективный иммунитет светит уже в конце 2021 — начале 2022 года. Главный внештатный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова считает, что если темпы вакцинации будут такими же, как в июле, то заветных 60% мы достигнем уже к середине осени. Однако не все эксперты настроены оптимистично. Так, эпидемиолог Антон Барчук уверен, что коллективный иммунитет не остановит пандемию. Всем придется либо переболеть, либо привиться. Как правильно «считать» коллективный иммунитет и сколько человек на самом деле должно переболеть, чтобы эпидемия сошла на нет, можно прочитать здесь.
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