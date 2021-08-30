Много соли

По нормам ВОЗ считается, что в день человек может съедать без вреда для здоровья около 5 граммов соли. Это одна чайная ложка — и не только добавленная из солонки, а также «взятая» из съеденных продуктов (колбасы, печенья и даже овощей).

- Пересаливание пищи и увлечение солеными продуктами может вызвать воспаление в организме и увеличить риск развития хронических заболеваний, — говорит Альбус.

Считается также, что соль может даже изменять микробиоту кишечника, которая играет важную роль для поддержания иммунитета. Ведь большая часть клеток-защитников (около 70%) располагается в кишечнике.

Также врачи предупреждают, что «передоз соли» связан с обострением существующих аутоиммунных заболеваний, таких как болезнь Крона, язвенный колит, целиакия и волчанка.