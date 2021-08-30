Наступающая осень, не утихающая пандемия коронавируса и новые штаммы требуют особенного внимания к нашему иммунитету. По данным ВОЗ, у 80% людей сила иммунной системы зависит от условий и образа жизни. На уровень иммунитета влияют самые разные факторы — от стресса и количества сна до продуктов и напитков, которые мы употребляем. Особенно стоит задуматься любителям шоколадок и тортиков. Ведь употребление большого количества сахара может ослабить наш иммунитет.
Наталья Сычева
врач-терапевт, диетолог
Ученые доказали, что регулярное употребление продуктов с высоким содержанием добавленного сахара связано с нарушением иммунной функции.
- Сахар повышает проницаемость кишечника, — рассказала врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева. — В норме через кишечную стенку почти ничего не проходит. Но тут появляется переизбыток сахара. Это разрушает защитные механизмы и нашу микрофлору. В кровь попадают чужеродные агенты, на которые реагирует иммунная система. И далее где тонко, там и рвется. Это может быть и аутоиммунный тиреоидит, и ревматоидный артрит, и другие заболевания.
Диетологи издания
Слишком большое количество алкоголя
- Алкоголь может подавлять иммунный ответ организма на инфекцию, — говорит диетолог Мэри Альбус, — Организму, в который «вливают» слишком много спиртного, нужно несколько больше времени, чтобы распознать инфекцию и отреагировать на нее.
Также алкоголь мешает усвоению питательных веществ — особенно витамина С и цинка, которые как раз и поддерживают иммунитет. Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя может ухудшить течение инфекционного заболевания и усугубить любую болезнь.
Много соли
По нормам ВОЗ считается, что в день человек может съедать без вреда для здоровья около 5 граммов соли. Это одна чайная ложка — и не только добавленная из солонки, а также «взятая» из съеденных продуктов (колбасы, печенья и даже овощей).
- Пересаливание пищи и увлечение солеными продуктами может вызвать воспаление в организме и увеличить риск развития хронических заболеваний, — говорит Альбус.
Считается также, что соль может даже изменять микробиоту кишечника, которая играет важную роль для поддержания иммунитета. Ведь большая часть клеток-защитников (около 70%) располагается в кишечнике.
Также врачи предупреждают, что «передоз соли» связан с обострением существующих аутоиммунных заболеваний, таких как болезнь Крона, язвенный колит, целиакия и волчанка.
Недостаток в рационе фруктов и овощей
- Фрукты и овощи содержат большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, — говорит диетолог Мэтт Маццино, — Они необходимы для поддержки реакций иммунной системы.
Фрукты и овощи также содержат много растворимой клетчатки, которая крайне полезна для иммунитета.
- Растворимая клетчатка — это пища для бактерий, которые живут в нашем кишечнике, — говорит Маццино, — А здоровый микробиом взаимодействует с нашей иммунной системой и поддерживает ее, чтобы она могла эффективно бороться с инфекциями.
Недостаток витамина D
- Витамин D — один из важнейших для здоровья из-за его противовоспалительных свойств, которые, как известно, усиливают функцию иммунных клеток, — говорит диетолог Маццино. — Если вы работаете из дома весь день и мало бываете на солнце, стоит принимать витамин D в виде добавок — но только после консультации с врачом.
Ранее врач рассказал «Доктору Питеру», почему не стоит увлекаться иммуномодуляторами.
- Чрезмерное усердие в лечении вирусного заболевания, того же ковида, может довести до цитокинового шторма — чрезвычайно сильной иммунной реакции, при которой организм борется «не на жизнь, а на смерть», только не не с болезнью, а с самим собой, — пояснил Кирилл Ювченко. — Правильнее будет не повышать иммунитет, а не доводить организм до ослабления, соблюдая во всем умеренность.
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