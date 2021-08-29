Ранее биотехнолог Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш заявлял об опасности высокого уровня антител IgM (начинают вырабатываться в самом начале заболевания) после перенесенного COVID-19. По его словам, если уже после поправки он сохраняется и даже увеличивается, — это может говорить о «длинном ковиде», что «где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется» и надо срочно бежать к врачу.

В свою очередь, завкафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ профессор Алексей Яковлев считает, что долго сохраняющийся высокий уровень антител IgM — не повод для визита к врачу, если только человека больше ничего не беспокоит. Почему у разных людей длительность обнаружения антител после перенесенной инфекции варьируется? По мнению эксперта, это может зависеть от уровня антигенного раздражения В-лимфоцитов (клеточный иммунитет), не всегда связанных с возбудителем, вызвавшим заболевание, а также от внешних факторов. Однако он уверен, что судить о наличии «лонг ковида» по одному лишь показателю ранних антител IgM после болезни нельзя.

Как объяснял Игорь Иванов, заместитель главного врача Городской больницы святого Георгия, если антитела IgM в крови выявляются в течение нескольких месяцев, ничего страшного в этом нет и это не значит, что человек болеет (если других симптомов нет). Как предположил доктор, организм мог их синтезировать в избыточном количестве, поэтому они долго сохраняются в кровотоке. Однако он уточнил, что врачи больницы не видели ни одного человека, у которого антитела IgM сохранялись бы на одинаковом уровне на протяжении длительного времени — они все-таки снижаются. В то же время были люди, у которых положительный ПЦР-тест сохранялся по 8 месяцев, при этом клинически они были здоровы.