Все тесты на антитела выполняются при помощи ИХЛА — иммунохемилюминисцентного анализа. Это такая методика, которая при помощи света и реагентов определяет молекулы, которые необходимо найти.
На сегодняшний день существующие тест-системы можно разделить на качественные, которые ответят на вопрос, есть или нет антитела определенных классов, иными словами — болел ли человек или нет, и количественные — показывают, сколько и какие именно антитела есть.
В первом случае определяется сам факт присутствия специфических иммуноглобулинов, а во втором определяется их концентрация, что позволяет судить о течении заболевания, но лишь косвенным образом.
Валерия Газина
Микробиология
клинический микробиолог, врач клинической лабораторной диагностикиwww.instagram.com/doc_pro_analizi/
- Обратите внимание! Судить о силе иммунного ответа против вируса по количеству антител нельзя, — считает клинический микробиолог Валерия Газина. — Все тест-системы, используемые на сегодняшний день в лаборатортиях, определяют антитела, различая их по классам, а не по функциям. В оценке силы иммунного ответа (защиты от вируса) важны нейтрализующие антитела. А определить их — это достаточно трудоемкий и дорогой процесс. Такой анализ делали только тем людям, которые участвовали в клинической фазе испытаний вакцины.
Эксперт отмечает, что в случае с ковид, количественные методики определения антител приблизительные:
во-первых, используются не унифицированные условные единицы, а те, которые присваиваются каждым производителем своей тест системе,
во-вторых — до сих пор не понятно — какой же уровень антител гарантирует качественную защиту от коронавируса.
Ни одна из существующих на сегодняшний день тест-систем не определяет уровень нейтрализующих антител. То есть, по данным, полученным в любой лаборатории, нельзя сказать, насколько человек защищен от коронавируса.
Самые популярные тест-системы на антитела и их отличия
Диасорин/DiaSorin
единица измерения: ОЕ/мл,
референсные значения 0.0 — 12.0,
предел измерения 400.
Самая распространенная тест-система, так как была одной из первых, которая имела возможность определять отдельно антитела к S-белку (спайковому) — как М (первичные у переболевших, нестойкие) так и G (вырабатываются позже, остаются дольше).
Эббот
единица измерения: Ед/мл или AU/ml,
референсные значения <50 — нет антител, больше или равно 50 — есть антитела,
предел измерения 40 000.
- Тест-систем этого производителя несколько: есть те, которые определяют антитела к N-белку (нуклеокапсидному) , другие — к S-белку (спайковому), а новый тест, выпущенный в мае — к основной структурной части S-белка, а именно, к рецептор-связывающему домену — части которой вирус прикрепляется к клеткам человека, по которой косвенно можно судить об уровне защитных антител, но пока только косвенно! Необходимо читать в бланках, какой определяли вам, — говорит врач.
Все тесты этого производителя разделяют антитела на классы М и G.
Рош
единица измерения: Е/мл,
референсные значения 0.0 — 12.0,
предел измерения 250.
- Это самая «загадочная» тест-система, — отмечает Валерия Газина. — На сайте производителя написано, что определяются антитела к N-белку, а на сайтах лабораторий, ее использующих, заявляют, что исследуют S-белок. Также заявлено, что определяют суммарно все антитела, включая G. То есть и А, и М? А это совершенно неинформативно.
ИФА-БЕСТ
единица измерения: ВAU/ml,
референсные значения <10 — нет антител, , больше или равно 10 — есть антитела,
предел измерения — 500.
Наша тест-система, производства Новосибирск.
Определяет антитела к S-белку, разделяя их на классы. Но не определяет антитела к части S-белка, при помощи которой вирус прикрепляется к клеткам человека. По сути, это то же что и Диасорин, но результат выдается сразу в международных единицах.
- Отдельно хочется сказать про тест-систему, которая используется во всех государственных поликлиниках и стационарах Москвы — это тест-система производителя MINDRAY, она была самой первой. Она определяет суммарные антитела к G и М ко всем мишеням. На сегодняшний день она малоинформативна в амбулаторной практике, — отмечает Валерия Газина.
Как понять, какой уровень антител у вас, если тест выполнялся на разных тест-системах
Недавно ВОЗ одобрила измерения уровня антител только в BAU (это новый стандарт — «binding antibody units» — «единицы связывающих антител». Именно к этим величинам стараются адаптировать все известные. Существуют коэффициенты пересчёта:
Если определяющая тест-система была Диасорин — необходимо полученный результат умножить на 2,6.
Если Эббот — полученный результат поделить на семь.
Если Рош или ИФА-БЕСТ — данные сразу даны в BAU.
Росздравнадзор выпустил документ, который позволит интерпретировать результаты лабораторных исследований по количественному определению иммуноглобулинов к SARS-CoV-2 в одном формате. Для этого сформирована таблица пересчета условных единиц, установленных производителем, в международно-признанные единицы BAU/мл. Полный текст приказа можно посмотреть
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