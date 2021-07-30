Самые популярные тест-системы на антитела и их отличия

Диасорин/DiaSorin

единица измерения: ОЕ/мл,

референсные значения 0.0 — 12.0,

предел измерения 400.

Самая распространенная тест-система, так как была одной из первых, которая имела возможность определять отдельно антитела к S-белку (спайковому) — как М (первичные у переболевших, нестойкие) так и G (вырабатываются позже, остаются дольше).

Эббот

единица измерения: Ед/мл или AU/ml,

референсные значения <50 — нет антител, больше или равно 50 — есть антитела,

предел измерения 40 000.

- Тест-систем этого производителя несколько: есть те, которые определяют антитела к N-белку (нуклеокапсидному) , другие — к S-белку (спайковому), а новый тест, выпущенный в мае — к основной структурной части S-белка, а именно, к рецептор-связывающему домену — части которой вирус прикрепляется к клеткам человека, по которой косвенно можно судить об уровне защитных антител, но пока только косвенно! Необходимо читать в бланках, какой определяли вам, — говорит врач.

Все тесты этого производителя разделяют антитела на классы М и G.

Рош

единица измерения: Е/мл,

референсные значения 0.0 — 12.0,

предел измерения 250.

- Это самая «загадочная» тест-система, — отмечает Валерия Газина. — На сайте производителя написано, что определяются антитела к N-белку, а на сайтах лабораторий, ее использующих, заявляют, что исследуют S-белок. Также заявлено, что определяют суммарно все антитела, включая G. То есть и А, и М? А это совершенно неинформативно.

ИФА-БЕСТ

единица измерения: ВAU/ml,

референсные значения <10 — нет антител, , больше или равно 10 — есть антитела,

предел измерения — 500.

Наша тест-система, производства Новосибирск.

Определяет антитела к S-белку, разделяя их на классы. Но не определяет антитела к части S-белка, при помощи которой вирус прикрепляется к клеткам человека. По сути, это то же что и Диасорин, но результат выдается сразу в международных единицах.