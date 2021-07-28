Сбой в системе, человеческий фактор — сейчас в самом разгаре кампания по вакцинации. Многим сертификат о сделанной прививке против COVID-19 необходим срочно, чтобы предъявить его, например, на работе. Но на портале Госуслуг все также пусто, а медработники разводят руками. Что делать в такой ситуации объяснила главный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова в сообществе
Елена Хорькова
Эпидемиология
Главный внештатный эпидемиолог Ленинградской области
Как получить сертификат на госуслугах?
Для того, чтобы получить сертификат на госуслугах, вам нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале, а также при прохождении вакцинации предъявить медицинскому работнику СНИЛС. На основании СНИЛС данные передаются на портал Госуслуг. Если соблюдаются два этих условия, сертификат обязательно будет.
В личном кабинете Госуслуг нет сертификата о вакцинации, что делать?
Сертификат о вакцинации против COVID-19 может отсутствовать в личном кабинете в нескольких случаях. Первый случай, самый основной: отсутствие подтвержденной учетной записи. Вам нужно проверить, подтверждена ли учетная запись или нет. Второй момент, по которому у нас может возникнуть проблема с получением сертификата — зависание на этапе передачи данных с федерального регистра привитых против ковид на портал Госуслуг. И третий момент, самый исключительный — неправильно занесенные данные пациента в федеральный регистр.
В любом из этих случаев, если вы видите, что ваша учетная запись подтверждена, все предпосылки получить сертификат есть, нужно обратиться в ту медицинскую организацию, где вас вакцинировали. Медработник проверит внесены ли корректно сведения. Если все верно, ваши данные повторно направят на Госуслуги, и в течение трех дней вы получите сертификат.
Согласен сделать прививку. Но запись — на несколько недель вперед. Что делать?
Действительно, такая ситуация может возникнуть, количество желающих привиться возросло в четыре раза. Можно обратиться в регистратуру поликлиники, не исключено, что найдутся «отказные номерки», если есть свободное время, вам обязательно его предложат.
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