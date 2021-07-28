Как получить сертификат на госуслугах?
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Сбой в системе, человеческий фактор — сейчас в самом разгаре кампания по вакцинации. Многим сертификат о сделанной прививке против COVID-19 необходим срочно, чтобы предъявить его, например, на работе. Но на портале Госуслуг все также пусто, а медработники разводят руками. Что делать в такой ситуации объяснила главный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова в сообществе «Минус коронавирус».

Елена Хорькова

Елена Хорькова

Эпидемиология

Главный внештатный эпидемиолог Ленинградской области

Как получить сертификат на госуслугах?

Для того, чтобы получить сертификат на госуслугах, вам нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале, а также при прохождении вакцинации предъявить медицинскому работнику СНИЛС. На основании СНИЛС данные передаются на портал Госуслуг. Если соблюдаются два этих условия, сертификат обязательно будет.

В личном кабинете Госуслуг нет сертификата о вакцинации, что делать?

Сертификат о вакцинации против COVID-19 может отсутствовать в личном кабинете в нескольких случаях. Первый случай, самый основной: отсутствие подтвержденной учетной записи. Вам нужно проверить, подтверждена ли учетная запись или нет. Второй момент, по которому у нас может возникнуть проблема с получением сертификата — зависание на этапе передачи данных с федерального регистра привитых против ковид на портал Госуслуг. И третий момент, самый исключительный — неправильно занесенные данные пациента в федеральный регистр.

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В любом из этих случаев, если вы видите, что ваша учетная запись подтверждена, все предпосылки получить сертификат есть, нужно обратиться в ту медицинскую организацию, где вас вакцинировали. Медработник проверит внесены ли корректно сведения. Если все верно, ваши данные повторно направят на Госуслуги, и в течение трех дней вы получите сертификат.

Согласен сделать прививку. Но запись — на несколько недель вперед. Что делать?

Действительно, такая ситуация может возникнуть, количество желающих привиться возросло в четыре раза. Можно обратиться в регистратуру поликлиники, не исключено, что найдутся «отказные номерки», если есть свободное время, вам обязательно его предложат.

Алена Безменова