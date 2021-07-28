В любом из этих случаев, если вы видите, что ваша учетная запись подтверждена, все предпосылки получить сертификат есть, нужно обратиться в ту медицинскую организацию, где вас вакцинировали. Медработник проверит внесены ли корректно сведения. Если все верно, ваши данные повторно направят на Госуслуги, и в течение трех дней вы получите сертификат.

Согласен сделать прививку. Но запись — на несколько недель вперед. Что делать?

Действительно, такая ситуация может возникнуть, количество желающих привиться возросло в четыре раза. Можно обратиться в регистратуру поликлиники, не исключено, что найдутся «отказные номерки», если есть свободное время, вам обязательно его предложат.