«Поздние» антитела после легкого COVID-19: когда достигают пика и как долго сохраняются

У большинства переболевших COVID-19 в легкой и бессимптомной формах вырабатываются «поздние» антитела, которые сохраняются минимум 90 суток. Причем образование защитных IgG после легкой инфекции, как оказалось, зависит от возраста и пола — если у некоторых молодых их совсем не нашли, у женщин старше 60 их выработалось больше других.

Специалисты петербургской ВМА им. Кирова и Лабораторной службы Хеликс обнародовали промежуточные результаты всероссийского исследования «Отклик» по изучению сроков появления специфических антител IgG к спайковому (S) белку возбудителя SARS-CoV-2. В нем приняли участие более 1 100 взрослых жителей разных регионов страны, переболевших COVID-19 в легкой форме или вообще без симптомов — их диагноз был подтвержден ПЦР-тестом или клинически. Как выяснилось, только у некоторых молодых россиян (у 0,9% женщин и 0,8% мужчин в возрасте 18-44 лет) защитных «поздних» антител совсем не нашли спустя 30 суток после выявления инфекции. В других возрастных группах антитела определялись у всех участников.

Как выяснили авторы исследования, титр IgG постепенно нарастает до пиковой концентрации через 45 суток и сохраняется на этом уровне к 60-м суткам, а спустя 3 месяца (90 суток) после начала болезни постепенно снижается. Интересно, что с 45-х до 90-х суток наиболее высокий титр иммуноглобулинов G наблюдался у женщин старше 60 лет.

«Таким образом, на 45-е сутки после выявления новой коронавирусной инфекции антитела определялись у всех участников исследования, что свидетельствует об обязательном формировании постинфекционного гуморального иммунитета, который после COVID-19 легкого или бессимптомного течения сохранялся у пациентов в течение как минимум 3 месяцев», - заключили авторы исследования.

Теперь авторы планируют проанализировать уровень антител через полгода после легкого и бессимптомного COVID-19, а также оценить профиль IgG у тех, кто переболел среднетяжелым и тяжелым ковидом. Концентрацию специфических антител IgG к спайковому (S) белку у участников исследования измеряли с помощью тест-системы DiaSorin (Италия).

До сих пор неизвестно точно, какой титр IgG в крови нейтрализует коронавирус и защищает от повторного заражения, а также как долго может сохраняться иммунитет. По словам молекулярного биолога и администратора чата народных отзывов проекта V1V2 Алены Макаровой, привившиеся от коронавируса сообщали о случаях заболевания COVID-19 после вакцинации даже с IgG 150-200, при этом другие даже с IgG 20 не заболевали при очень тесном контакте с инфицированным. Также ранее сообщалось, что у многих привившихся от коронавируса старше 60 лет антител после вакцинации образуется гораздо меньше по сравнению с молодыми, а у некоторых 60+ они вообще не определяются. Специалисты предположили, что пожилым для создания иммунитета может потребоваться более ранняя ревакцинация или дополнительная доза антиковидной вакцины.

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