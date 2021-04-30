При каком титре антител у переболевших COVID-19 не нужно делать прививку, объясняет врач-иммунолог

Положительный титр защитных антител у тех, кто уже перенес новую коронавирусную инфекцию, — уже повод отложить вакцинацию на потом, говорят эксперты. Все тест-системы по-разному определяют уровень защитных антител, но надо ориентироваться на показатели, считающиеся положительными в конкретном исследовании.

- Если по данной тест-системе выявили положительный уровень антител, можно прививку не делать, - говорит главный внештатный специалист по иммунопрофилактике комздрава Петербурга, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ДНЦИБ ФМБА (бывший НИИ детских инфекций) Сусанна Харит. - Это значит, что на сегодняшний день вы защищены. Другой вопрос, как долго будет сохраняться эта защита.

Антитела – то, что защищает нас от вируса, но это не единственная защита. И при инфекции, и при вакцинации формируется еще один тип защиты – клеточный – клеток-убийц, которые распознают зараженную коронавирусом клетку и уничтожают ее вместе с вирусом. Поэтому антитела косвенно говорят о формировании еще и клеточного иммунитета. Но, пожалуй, еще более важная часть защиты - клетки-памяти, задача которых при повторной встрече с инфекцией как можно быстрее запустить выработку антител, – пояснила эксперт.

Тем временем, научный центр «Вектор» Роспотребнадзора начал испытания трехкратного введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Предполагается, что таким образом можно будет повысить уровень иммунитета. Сейчас эту вакцину вводят двумя дозами с промежутком в 21 день.

«Клинические испытания первой-второй фазы для введения трехкратной вакцинации сейчас ведутся», — заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков. По его словам, трехкратное введение вакцины,состав которой не меняется, уже проверено на животных — приматах, хомяках и морских свинках. Разработчики «ЭпиВакКороны» утверждают, что антитела, вырабатываемые благодаря препарату, обладают нейтрализующей активностью в отношении классического, британского и южноафриканского штаммов.

Научный центр имени Чумакова также не исключает, что некоторым людям может понадобиться трёхкратное введение вакцины от коронавируса «КовиВак» для хорошего иммунного ответа, такая возможность сейчас прорабатывается. Об этом заявил директор организации Айдар Ишмухаметов.

Напомним, в России зарегистрированы три вакцины против COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

© Доктор Питер