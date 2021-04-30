Погоня за антителами: Что говорят врачи про тех, кто делает четыре прививки от коронавируса

Одни изо всех сил сопротивляются прививкам от коронавируса, другие делают сразу по три-четыре укола «Спутника V». «Хотим высокие антитела, чтобы надолго хватило», - объясняют они свое решение ревакцинироваться. Что думают об этом врачи, узнал «Доктор Питер».

«Объявляю себя джедаем»

В телеграм-чате ревакцинаторов уже более двух тысяч. Это те, кто после двух инъекций тут же «подвакцинировался» третьей, а то и четвертой дозой «Спутника», чтобы «подкачать иммунитет». Участники группы сдают тесты на антитела и хвалятся результатами в чате — по их словам, защитные титры антител «взлетели до небес» и теперь можно жить спокойно «года два-три».

В числе ревакцинаторов люди самых разных профессией и образования. В основном, жители больших городов, где нет недостатка вакцин и привиться от ковида можно в торговом комплексе - там не спрашивают и тем более, не проверяют, делали ли вы прививку накануне, и какая это по счету доза.

«Ну вот, после второго укола первым компонентом я получил вожделенные 180 по Диасорину (это тест-система на антитела - Прим.ред.), на основании чего объявляю себя джедаем и прекращаю вакцинацию от ковида года на три, а то и навсегда, как пойдёт», - написал на своей странице в Facebook профессор Сколтеха Дмитрий Кулиш.

«Первый компонент» - это первая доза «Спутника V”, которую профессор вколол в себя дважды. Таким образом, Дмитрий Кулиш сделал три прививки от коронавируса — первые две дозы осенью прошлого года, а третью — уже сейчас.

Так стоит ли следовать примеру уважаемого профессора Сколтеха и «становиться джедаем»?

- Ни безопасность, ни эффективность такой схемы не проверена, - говорит Николай Крючков, иммунолог, кандидат медицинских наук. - «Стимулировать» и «подкачивать» иммунитет после полного курса вакцины не стоит, если у вас достаточный уровень специфических антител. Если нет нормального иммунного ответа на «Спутник» при двух инъекциях, то, скорее всего, его не будет и после третьей, четвертой дозы. Возможно, надо спустя какое-то время ревакцинироваться другой вакциной — но опять же, если у вас нет каких-то тяжелых вторичных иммунодефицитов (то есть изменения в иммунной системе появились не при рождении, а вторично — в результате какого-то патологического процесса или воздействующих факторов, наиболее яркий пример — ВИЧ-инфекция и лучевая болезнь - Прим. Ред.). Но в любом случае ревакцинироваться через месяц, два, три не нужно. Это бессмысленно с точки зрения иммуногенности, эффективности и может быть не вполне безопасно.

Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о возможности ревакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V". Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила в начале марта, что привившимся "Спутником V", вероятно, следует выбирать для ревакцинации другие препараты. Но глава Роспотребнадзора Анна Попова «подкорректировала» заявление своей подчиненной, сказав, что выбор препарата - «прерогатива лечащего врача». Директор Центра им. Гамалеи, где был разработан «Спутник V» Александр Гинцбург заявил, что ревакцинация этим препаратом может быть даже эффективнее первых прививок. При этом, неизвестно, на какой срок формируется иммунитет у привившихся против коронавируса. Разработчики "Спутника V" предполагают, что он сохранится примерно два года. Авторы новосибирской разработки "ЭпиВакКороны" рассчитывают примерно на год. Третья отечественная вакцина - "КовиВак", разработанная Центром им. Чумакова, как предполагают специалисты, может стать основным для повторных прививок.

«Ускользающий штамм» против ревакцинаторов

- Если в ближайшее время — в течение одной-двух недель - будет подтверждена индийская мутация в S-белке (вакцины вызывают антитела к S-белку, - Прим. ред.), то возникнет проблема модификации всех вакцин под новую мутацию, которая сейчас массово поражает население Индии, - рассказал «Доктору Питеру» известный инфекционист Алексей Яковлев, д.м.н., профессор, завкафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ. - Скорее всего, и я об этом не раз говорил, вакцинация будет сезонной. Поэтому какой смысл в ревакцинации? Это вообще не тема для обсуждения. Говорить надо о новом «индийском», так называемом «ускользающем штамме», который может спровоцировать новый подъем даже в «вакцинированных» странах. Если он появится, существующие вакцины перестанут действовать. Поэтому ситуация очень тревожная и неопределенная. Сейчас надо думать о необходимости развертывании коек, обеспечения лекарствами и кислородом в ситуации, когда такой возбудитель может прийти и заново начать подъем.

По словам профессора Яковлева, в мире давно известны технологии гипериммунизации, в частности для борьбы с дифтерией, когда доноров крови вакцинируют так, чтобы получить пиковый выброс антител.

- Но донор может это сделать только один раз в жизни. После гипериммунизации донор перестает быть донором, потому что это дикий вред для здоровья, - говорит Алексей Яковлев.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер