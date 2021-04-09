Маршрут построен. Пункты вакцинации теперь можно найти на "Яндекс.Картах"

При запросе "пункты вакцинации" или "где сделать прививку" на картах в Яндексе покажут все доступные места. Причем, увидеть можно в том числе время их работы. На картах отмечены и мобильные пункты вакцинации в торговых центрах. Телефоны для записи, к сожалению, не указаны.

Всего на карте отмечено более 4500 мест в России, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции. Они заверены Минздравом и будут дополняться, сообщает пресс-служба ведомства.

По запросу "пункты вакцинации" на картах Яндекса в Петербурге можно найти 106 мест, хотя городские власти сообщают о 128 доступных пунктах вакцинации.

На картах указано время работы прививочных пунктов, но нет номеров телефонов, по которым можно записаться. Удобство сервиса в том, что можно определить, где сделать прививку ближе всего к месту вашего местонахождения и построить до него маршрут.

"Список пунктов вакцинации постоянно пополняется, новые точки будут оперативно появляться на карте. Уверен, что сервис будет востребован", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев, чьи слова приводит пресс-служба Минздрава.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. К сегодняшнему дню в стране зарегистрированы три препарата: «Спутник V» производства Института им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова. Вакцинация проходит как в государственных, так и в частных медучреждениях.

© Доктор Питер