Как записаться на КовиВак?

Конечно, я бы порекомендовала не ждать и привиться той вакциной, которая на данный момент доступна в вашем прививочном пункте. Потому что все вакцины безопасны, прошли испытания и защищают от вируса. Но если для вас этот момент важен, то вам надо обратиться в прививочный пункт, по телефону или лично, и уточнить, есть ли КовиВак в наличии. Если нет, то попросить записать вас в лист ожидания. Как только вакцина поступит, и ваша очередь подойдет, медики пригласят вас на прививку.

Если говорить о Ленинградской области, КовиВак сейчас есть во всех 111 прививочных пунктах, но, вероятно, он уже расписан для тех, кто ожидает именно эту вакцину.

Сейчас 98 процентов вакцины, которая поступает в пункты, это «Спутник V», и только 2 процента приходится на КовиВак и ЭпиВакКорону. Поэтому вы должны понимать, что ожидание может растянуться во времени.

Правда ли, что КовиВак могут сделать без очереди за 50 тысяч рублей?

Первый раз это слышу. Что касается наших прививочных пунктов, все вакцины бесплатны и в порядке очереди.

Чем отличаются антитела после болезни и после прививки?

Уровень антител после болезни может быть высоким. Но это не гарантирует, что он является защитным. Так как организм затрачивает много сил на борьбу с болезнью, антитела, которые вырабатываются после перенесенной новой коронавирусной инфекции, могут оказаться недостаточно качественными. После прививки, когда организму ничего не мешает, он ничем не ослаблен, способность выработать защитные антитела повышается в разы. Поэтому мы можем говорить, что после прививки степень защиты вас от вируса значительно выше.

К тому же, спустя 6-9 месяцев антитела, полученные любым способом, начинают ослабевать. И защитный уровень падает. Поэтому мы рекомендуем прививаться раз в полгода, чтобы иметь возможность бороться с ковид на высоком уровне.

Можно ли требовать обследования перед вакцинацией?

Если у вас есть сомнения, какие-то проблемы со здоровьем, обратитесь к терапевту, который вас постоянно наблюдает. Он знает вашу историю болезни, знает, как организм может среагировать на прививку. Обсудите с ним ваши сомнения. Если будет необходимо, он назначит вам дополнительные анализы. Но в прививочных пунктах минимальный осмотр также проводится компетентными медицинскими работниками. Если у них будут сомнения, они дадут вам медотвод.

Если говорить о анализе на антитела, он не несет никакой информации. Так как до сих пор неизвестно, как оценивать их уровень, и как определить степень защиты. Так что сдавать его в обязательном порядке перед вакцинацией не имеет смысла. Важно соблюдать промежуток в 6 месяцев после предыдущей вакциной или после перенесенного заболевания.