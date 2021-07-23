Прививочная кампания в самом разгаре. Для многих категорий вакцинация против COVID-19 и вовсе считается обязательной, но безопасной. Врачи ежедневно отвечают на множество вопросов о последствиях, противопоказаниях, отличиях препаратов. Но сомневающихся не становится меньше. Хотя официальная проверенная информация доступна, но люди часто верят мифам из недостоверных источников. Главный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова провела «прямую линию», чтобы лично ответить на вопросы пациентов.
Елена Хорькова
Эпидемиология
Главный внештатный эпидемиолог Ленинградской области
Как записаться на КовиВак?
Конечно, я бы порекомендовала не ждать и привиться той вакциной, которая на данный момент доступна в вашем прививочном пункте. Потому что все вакцины безопасны, прошли испытания и защищают от вируса. Но если для вас этот момент важен, то вам надо обратиться в прививочный пункт, по телефону или лично, и уточнить, есть ли КовиВак в наличии. Если нет, то попросить записать вас в лист ожидания. Как только вакцина поступит, и ваша очередь подойдет, медики пригласят вас на прививку.
Если говорить о Ленинградской области, КовиВак сейчас есть во всех 111 прививочных пунктах, но, вероятно, он уже расписан для тех, кто ожидает именно эту вакцину.
Сейчас 98 процентов вакцины, которая поступает в пункты, это «Спутник V», и только 2 процента приходится на КовиВак и ЭпиВакКорону. Поэтому вы должны понимать, что ожидание может растянуться во времени.
Правда ли, что КовиВак могут сделать без очереди за 50 тысяч рублей?
Первый раз это слышу. Что касается наших прививочных пунктов, все вакцины бесплатны и в порядке очереди.
Чем отличаются антитела после болезни и после прививки?
Уровень антител после болезни может быть высоким. Но это не гарантирует, что он является защитным. Так как организм затрачивает много сил на борьбу с болезнью, антитела, которые вырабатываются после перенесенной новой коронавирусной инфекции, могут оказаться недостаточно качественными. После прививки, когда организму ничего не мешает, он ничем не ослаблен, способность выработать защитные антитела повышается в разы. Поэтому мы можем говорить, что после прививки степень защиты вас от вируса значительно выше.
К тому же, спустя 6-9 месяцев антитела, полученные любым способом, начинают ослабевать. И защитный уровень падает. Поэтому мы рекомендуем прививаться раз в полгода, чтобы иметь возможность бороться с ковид на высоком уровне.
Можно ли требовать обследования перед вакцинацией?
Если у вас есть сомнения, какие-то проблемы со здоровьем, обратитесь к терапевту, который вас постоянно наблюдает. Он знает вашу историю болезни, знает, как организм может среагировать на прививку. Обсудите с ним ваши сомнения. Если будет необходимо, он назначит вам дополнительные анализы. Но в прививочных пунктах минимальный осмотр также проводится компетентными медицинскими работниками. Если у них будут сомнения, они дадут вам медотвод.
Если говорить о анализе на антитела, он не несет никакой информации. Так как до сих пор неизвестно, как оценивать их уровень, и как определить степень защиты. Так что сдавать его в обязательном порядке перед вакцинацией не имеет смысла. Важно соблюдать промежуток в 6 месяцев после предыдущей вакциной или после перенесенного заболевания.
Правда ли, что есть случаи смерти после вакцинации?
Прививочная кампания проводится с января. У нас уже есть большое количество привитых, которых мы наблюдаем. За весь период применения вакцин мы не увидели ни одного тяжелого осложнения или летального исхода. Да, есть побочные эффекты, все они прописаны в инструкции к препаратам — это головная боль, повышение температуры, болезненность в месте укола, временная потеря обоняния. Но все они длятся не более трех дней, а чаще заканчиваются на следующий день после прививки. Температура прекрасно снимается противовоспалительными препаратами. Но это такая условность по сравнению с тяжелым течением ковид. Привитые тоже болеют, но большая часть из них лечится дома. В Ленинградской области не было ни одного привитого, который попал в стационар. Из 400 тысяч привитых заболели 3700 человек — то есть менее одного процента.
Будут ли выдавать тем, кто не хотел прививаться, сертификат о принудительной вакцинации? И вносить туда тех, кто будет нести ответственность, если препарат нанесет вред здоровью?
У нас есть закон о иммунопрофилактике инфекционных болезней. В статье 5 подробно описаны права и обязанности граждан при проведении иммунопрофилактики. В ней указан перечень категорий граждан из группы высокого профессионального риска. В период эпидемии эти люди подлежат обязательной вакцинации, так как в виду своих профессиональных особенностей у них есть высокий риск заразиться и заразить. Вопрос о сертификатах принудительной вакцинации — он и вовсе не ко мне.
Добровольное согласие на прививку, которую мы подписываем, это документ о том, что мы согласны на эксперимент?
Откуда у вас такая информация? Почему вы решили, что добровольное согласие сродни документу, что никто и ни за что не несет ответственность? В согласии указывается, что вам разъяснили последствия прививки, какой препарат вам будут вводить, какие побочные явления возможны. Там не ни слова о том, что вы участвуете в каком-то эксперименте.
Пустят ли в роддом беременных, у которых не будет сертификата о прививке?
Вакцинация беременных разрешена с 22 недель. Но не обязательна. Ее рекомендуют тем, у кого есть риск заразиться. Если вы не сделали прививку, это ничего не значит. Не стоит переживать, вас примут в роддом и окажут всю необходимую помощь. Никаких документов, регламентирующих оказание помощи непривитым беременным нет.
Могла ли массовая вакцинация спровоцировать всплеск заболеваемости?
Из всех привитых по стране заболел один процент. Не понимаю, как рост заболеваемости может зависеть от количества привитых? Нет, это никак не связано.
Мы не можем прогнозировать, как и когда будет подъем, потому что пока волны протекают по абсолютно непонятному для нас механизму. Не влияет сезонность и другие стандартные факторы. Но и вакцинация здесь не при чем. Иначе бы мы видели в статистике, что заболевают привитые. Мы понимаем только то, что необходимо минимум 60 процентов привитых, чтобы началось снижение.
Говорят, что во время эпидемии нельзя вакцинироваться?
Такое впечатление, что сейчас огромные силы направлены на то, чтобы посеять сомнения. Слова медиков вырывают из контекста. Я приведу пример кори. Для контактных даже рекомендовано сделать прививку в первые 72 часа после общения с больным. Делают это для того, чтобы предупредить заболевание. В случае с ковид прививка не сможет действовать на упреждение, но ее польза во много раз превышает риски заразиться. Решение о прививочной кампании принимает мультидисциплинарная группа, которая оценивает все «за» и «против». И не стоит забывать, что вакцинация — это еще и способ избежать локдауна и сохранить максимальное количество жизней.
Будут ли отдаленные последствия после прививки от ковид?
Мы вакцинами на этих технологических платформах прививали и раньше. Никаких последствий для организма не будет. На генетический код вакцина не влияет. Чипы не вводятся. Я — эпидемиолог, и я вижу все проявления после вакцин.
Если после прививки была длительная реакция, можно ли ревакцинироваться другим препаратом?
Реакции в виде температуры, слабости и головной боли — в рамках нормы. И мы не можем исключить, что и на другую вакцину у вас не будет такой реакции. Доступны все три вакцины, обсудите с медработниками прививочного пункта ваши сомнения. Возможно, вам предложат другую вакцину. Но это миф, что на КовиВак или Эпивак нет реакции. Везде вероятны побочные действия.
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