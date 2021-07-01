Несмотря на бурные протесты антипрививочников, есть те, кто охотно готов вакцинироваться от коронавируса — и даже среди беременных. В телеграм-канале врача-педиатра Сергея Бутрия опубликовано письмо женщины, ожидающей малыша. Она попыталась получить в поликлинике первую дозу вакцины, поскольку ей хочется защитить себя и будущего ребенка, но ей в этом было отказано.
Как поясняет женщина (срок ее беременности — 38 неделя), в поликлинике в прививке ей отказали, «ссылаясь на инструкцию к препарату, которая запрещает введение вакцины „Спутник“ в период беременности и грудного вскармливания». Женщина отметила, что не смогла найти документальные подтверждения от Минздрава (приказы, указы и постановления), что теперь беременным можно прививаться.
Как выяснил «Доктор Питер», сделать прививку от коронавируса беременным пока на самом деле практически невозможно.
- Пока официального документа, который разрешает прививку беременным, не получено, поэтому отказывают на законных основаниях, — пояснила петербургский врач-терапевт Елена Черненко, — Официально никаких приказов не спускалось. Пока основание — противопоказание «беременность» в
В комитете по здравоохранению Петербурга «Доктору Питеру» также не подтвердили, что сейчас в городе можно сделать прививку беременным.
«По нашей информации — не начали вакцинацию беременных», — сообщили в комздраве.
Напомним, 25 июня министерство здравоохранения разрешило использовать вакцину от коронавируса «Спутник V» для беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания, сообщил на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 глава ведомства Михаил Мурашко.
Позже стало известно, что Минздрав не дал разрешения на вакцинацию беременных от коронавируса. Об этом говорится в методических рекомендациях, разосланных ведомством, узнала газета
«Министерство здравоохранения разослало в регионы временные методические рекомендации о вакцинации населения против COVID-19 (от 29.06.2021)», — рассказал источник. В этих рекомендациях беременность и грудное вскармливание указаны как противопоказания для прививки. Кроме того, не разрешается вакцинировать и детей до 18 лет. Это касается всех зарегистрированных на территории России вакцин».
Врачи до сих пор не сходятся во мнении — нужно ли беременным прививаться, на самом ли деле прививка так необходима.
Мы собрали несколько позиций.
«Беременным делать прививку не рекомендую, не могу победить свою тревогу, хотя CDC недавно одобрили этот шаг, — рассказывает врач-педиатр Сергей Бутрий. На самом деле, в
К слову, эксперты Роспотребнадзора тоже «за» прививку беременным. Недавно в ведомстве разъяснили, что делать, если женщина привилась, а потом узнала, что беременна.
«Если после полной вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, не переживайте. Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства».
- С учетом нынешней неблагополучной обстановки я бы, возможно, рекомендовала беременной женщине привиться, но в первую очередь посоветовала, чтобы вокруг нее были вакцинированы все, с кем она общается. А также — сократить до минимума все возможные контакты — походы в женскую консультацию, в общественные места — студии, секции и так далее, — пояснила терапевт Елена Черненко.
Более 100 беременных женщин умерли от коронавируса в 2020 году в России, еще более 40 — в текущем, сообщил в конце июня академик РАН Сухих. По его словам, около 300 женщинам в прошедшем году потребовался аппарат искусственной вентиляции легких, 10 из них прошли через тяжелую процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации.
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