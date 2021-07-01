Несмотря на бурные протесты антипрививочников, есть те, кто охотно готов вакцинироваться от коронавируса — и даже среди беременных. В телеграм-канале врача-педиатра Сергея Бутрия опубликовано письмо женщины, ожидающей малыша. Она попыталась получить в поликлинике первую дозу вакцины, поскольку ей хочется защитить себя и будущего ребенка, но ей в этом было отказано.

Как поясняет женщина (срок ее беременности — 38 неделя), в поликлинике в прививке ей отказали, «ссылаясь на инструкцию к препарату, которая запрещает введение вакцины „Спутник“ в период беременности и грудного вскармливания». Женщина отметила, что не смогла найти документальные подтверждения от Минздрава (приказы, указы и постановления), что теперь беременным можно прививаться.

Как выяснил «Доктор Питер», сделать прививку от коронавируса беременным пока на самом деле практически невозможно.