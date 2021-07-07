Когда антитела «нападут» на вакцину

Петербуржец Константин Кириллов переболел ковидом в ноябре прошлого года. Болезнь протекала в легкой форме, к счастью, обошлось без госпитализации. Вместе с ним лечилась дома и его жена Катя.

- Сейчас, когда ковидом массово болеют знакомые и друзья, некоторые по второму разу, мы с женой приняли решение сделать прививку от коронавируса. Тем более, что прошли рекомендованные Минздравом шесть месяцев после болезни, вакцинироваться нам можно. Записались в Европейский центр вакцинации, там же сдали анализ на антитела, — рассказал «Доктору Питеру» Константин. — Результаты анализов мы сами понять не смогли и пошли за расшифровкой к врачу. Она нам и сказала, сказав, что и у меня, и у жены высокий титр антител (у меня 195 по Диасорину, у жены 210) и прививку нам пока делать не надо.

На всякий случай супруги решили проконсультироваться и в районной поликлинике на Петроградке.

- Врач-инфекционист, увидев справку об уровне антител, сразу заявила, что вакцинироваться нам сейчас не надо. «Подождите до конца лета, — посоветовала она. — Потом снова сдадите тест на антител, а и если их уровень существенно упадет, то приходите на прививку». Наверное, если бы я настоял, прививку нам бы сделали, — размышляет теперь Константин. — Но, честно говоря, такое единодушное мнение двух докторов нас остановило от вакцинации. Придя домой, я начитался в социальных сетях всякого ужаса — о том, что если у меня уже есть антитела, то они «нападут» на компоненты вакцины, и прививка не сможет дать выработку новых антител. Или, что еще страшнее, на уже имеющиеся антитела наложатся новые чужеродные фрагменты, и я рискую заболеть тяжелой формой ковида.

Так стоит или нет делать прививку от коронавируса при наличии антител? Официальная позиция Минздрава — можно. Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации. Запрета на прививку от коронавируса для переболевших нет.

К единому мнению по этому вопросу специалисты пока не пришли. Тест-систем много, у всех свои референсные значения, запутаться в них может даже врач, не говоря о самом пациенте. При этом подтверждения неблагоприятных последствий при вакцинации переболевших людей с антителами на сегодня тоже нет. Поэтому американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют вакцинироваться всем переболевшим.