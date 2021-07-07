При этом Минздрав рекомендует — антитела перед вакцинацией не проверять и делать прививку через полгода после болезни. Кто прав, разбирался «Доктор Питер».
Когда антитела «нападут» на вакцину
Петербуржец Константин Кириллов переболел ковидом в ноябре прошлого года. Болезнь протекала в легкой форме, к счастью, обошлось без госпитализации. Вместе с ним лечилась дома и его жена Катя.
- Сейчас, когда ковидом массово болеют знакомые и друзья, некоторые по второму разу, мы с женой приняли решение сделать прививку от коронавируса. Тем более, что прошли рекомендованные Минздравом шесть месяцев после болезни, вакцинироваться нам можно. Записались в Европейский центр вакцинации, там же сдали анализ на антитела, — рассказал «Доктору Питеру» Константин. — Результаты анализов мы сами понять не смогли и пошли за расшифровкой к врачу. Она нам и сказала, сказав, что и у меня, и у жены высокий титр антител (у меня 195 по Диасорину, у жены 210) и прививку нам пока делать не надо.
На всякий случай супруги решили проконсультироваться и в районной поликлинике на Петроградке.
- Врач-инфекционист, увидев справку об уровне антител, сразу заявила, что вакцинироваться нам сейчас не надо. «Подождите до конца лета, — посоветовала она. — Потом снова сдадите тест на антител, а и если их уровень существенно упадет, то приходите на прививку». Наверное, если бы я настоял, прививку нам бы сделали, — размышляет теперь Константин. — Но, честно говоря, такое единодушное мнение двух докторов нас остановило от вакцинации. Придя домой, я начитался в социальных сетях всякого ужаса — о том, что если у меня уже есть антитела, то они «нападут» на компоненты вакцины, и прививка не сможет дать выработку новых антител. Или, что еще страшнее, на уже имеющиеся антитела наложатся новые чужеродные фрагменты, и я рискую заболеть тяжелой формой ковида.
Так стоит или нет делать прививку от коронавируса при наличии антител? Официальная позиция Минздрава — можно. Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации. Запрета на прививку от коронавируса для переболевших нет.
К единому мнению по этому вопросу специалисты пока не пришли. Тест-систем много, у всех свои референсные значения, запутаться в них может даже врач, не говоря о самом пациенте. При этом подтверждения неблагоприятных последствий при вакцинации переболевших людей с антителами на сегодня тоже нет. Поэтому американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют вакцинироваться всем переболевшим.
Доктор биологических наук Анча Баранова заявила в своем блоге в
У переболевших защита не хуже, чем у привитых
Стоит ли сдавать анализ на антитела перед вакцинацией и правильно ли поступают врачи, не советуя переболевшим людям с высоким уровнем антител делать прививку от коронавируса, «Доктор Питер» спросил у экспертов.
— Антитела не являются противопоказанием для вакцинации, но человеку с высоким титром антител я посоветовал бы повременить с прививкой, — говорит Игорь Соколов. — Простой вопрос — а что мы хотим от прививки, если антитела и так высокие? Чтобы они были еще выше? Процессы интерференции не изучались, но на практике есть примеры, когда прививка приводила к снижению предсуществующих антител… Как только появятся работы, которые показывают, что, несмотря на защитный уровень антител, переболевшие начнут болеть, и их количество будет приближаться к невакцинированным, я всем скажу — срочно вакцинироваться. А пока нет работ, которые прямо сравнивают переболевших и вакцинированных по заболеваемости — я воздержусь от подобных советов. У переболевших с высоким уровнем антител есть защита, и, по-видимому, она не хуже, чем после вакцины.
- Стоит подождать пока титры антител упадут ниже референса и только тогда делать прививку?
- Обычно, как например в в западных странах, этот вопрос решается регулятором. К примеру, говорится — после болезни 6 месяцев гуляем и вакцинируемся, а после прививки — год гуляем и ревакцинируемся. Никто не измеряет никакие антитела. Но сейчас нет таких жестких (и даже нежестких) руководств. Можно формально воспользоваться сроком в 6 месяцев после болезни и вакцинироваться. А можно подойти индивидуально и посмотреть, что там с антителами. И да, потом, для решения вопроса о вакцинации, надо будет каждые 2-3 месяца делать тесты на антитела. Или принять решение — при высоких антителах вернусь к этому вопросу через полгода или год после заболевания.
Сергей Токарев
Здравоохранение
Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Уральского федерального округа
- Сдавать тест на антитела перед вакцинацией не требуется, таких указаний Минздрава не существует, — говорит Сергей Токарев. — К сожалению, пока никто не может гарантировать то, что ваш — даже высокий — уровень антител будет именно вирус-нейтрализующим в отношении новых штаммов коронавируса, обладающим свойством в той или иной степени ускользать от них. Нет четкого критерия — какой высокий и эффективный, а какой уже не очень. Этой же позиции придерживается ВОЗ.
- Многих беспокоит, что прививка, сделанная при больших антителах, может вызвать антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ). В вашей практике встречались подобные случаи?
- Мы не один раз обсуждали этот вопрос с коллегами. В практике пока не встречали случаи антителозависимого усиления инфекции. Этот эффект описан при ряде других инфекционных заболеваний, но при новой коронавирусной инфекции АЗУИ не зафиксирован вообще. Да, некоторые наши коллеги из инфекционных госпиталей говорят, что видят достаточно высокие титры антител у заболевших ковидом — в том числе после вакцинации или ранее переболевших.
Дело в том, что эти врачи определяют высокий титр антител у пациента, как правило на 5, 7, 10-й день после дебюта заболевания, когда уровень антительной защиты стремительно нарастает и принимают это за АЗУИ. Но это в корне неверно, поскольку для доказательства такого вывода нужно смотреть уровень антител до начала заболевания, в момент встречи с инфекцией и уже в процессе ее развития, развертывания иммунного ответа. Но самый главный аргумент звучит еще проще — если бы мы встречали АЗУИ при ковиде, то большая часть уже переболевших пациентов повторно болела бы крайне тяжело. Чего мы сейчас, когда и переболели, и уже привиты миллионы человек, не наблюдаем.
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