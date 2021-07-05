Некоторые западные ученые выступили с неожиданным заявлением, по их мнению, иммунитет после перенесенного COVID-19 слабее, чем иммунитет к новой коронавирусной инфекции, который появился после вакцинации. Более того, многие рекомендуют переболевшим прививаться, таким образом они смогут повысить иммунный ответ аж в 140 раз!

И так, на чем же основываются выводы иммунологов и врачей? Вероятно, организм, истощенный борьбой с новой коронавирусной инфекцией, дает неоднозначную реакцию на «врага». В исследовании, опубликованном в журнале Immunity, участвовали 5882 человека, которые сумели справиться с вирусом. Антитела в той или иной степени и концентрации сохранялись у них пять-семь месяцев. При этом сильный иммунный ответ давала, в основном, тяжелая форма болезни. Более легкие случаи также довольно длительно сохраняли антитела, но в небольших объемах. Реакция организма на COVID-19 после вакцинации была сильнее, ее можно было прогнозировать и отслеживать, что все идет хорошо.