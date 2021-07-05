Некоторые западные ученые выступили с неожиданным заявлением, по их мнению, иммунитет после перенесенного COVID-19 слабее, чем иммунитет к новой коронавирусной инфекции, который появился после вакцинации. Более того, многие рекомендуют переболевшим прививаться, таким образом они смогут повысить иммунный ответ аж в 140 раз!
И так, на чем же основываются выводы иммунологов и врачей? Вероятно, организм, истощенный борьбой с новой коронавирусной инфекцией, дает неоднозначную реакцию на «врага». В исследовании, опубликованном в журнале Immunity, участвовали 5882 человека, которые сумели справиться с вирусом. Антитела в той или иной степени и концентрации сохранялись у них пять-семь месяцев. При этом сильный иммунный ответ давала, в основном, тяжелая форма болезни. Более легкие случаи также довольно длительно сохраняли антитела, но в небольших объемах. Реакция организма на COVID-19 после вакцинации была сильнее, ее можно было прогнозировать и отслеживать, что все идет хорошо.
«Даже спустя шесть месяцев после второй дозы прививки, иммунный ответ был выше, — уточнили в
Ковид — совершенно новое заболевание и во всех вопросах ученые двигаются наощупь. Помимо антител, есть память Т- и В-клеток. Она может длиться несколько лет, вплоть до пожизненного срока.
«В статье Nature за 2008 год упоминается 32 человека, который родились в 1915 году. 90 лет они хранили определенный уровень иммунитета к определенному штамму гриппа, который бушевал в 1918 году», — рассказывают
Однако в момент повторного вторжения инфекции они действуют разрозненно.
«Иммунная система людей по-разному реагируют на естественную инфекцию», — считает профессор иммунологии и инфекционных заболеваний Эдинбургского университета Элионор Райли.
Только у 53,4 процента заболевших через 8 месяцев активность нейтрализации вируса, необходимая для защиты от повторного заражения, была на должно уровне. У 46,6 процента она была значительно ниже. Происходит это, возможно, из-за несбалансированности активности иммунных клеток.
«Некоторые продуцируют много CD4 + Т-клеток-хелперов, которые помогают другим частям иммунной системы блокировать или уничтожать вирус, но очень мало CD8 + Т-клеток-убийц, которые разрушают инфицированные клетки в организме. А некоторые пациенты напротив, генерировали много В-клеток, которые производят антитела, но не создавали Т-клеток. Очень важно заставить эти клетки работать вместе», —
А в это время
В исследовании, опубликованном в журнале
Комментарии1