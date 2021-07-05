Работа тест-системы основана на методе ELISPOT. Для анализа из крови выделяют живые лимфоциты, которые в течение 16-18 часов инкубируются с фрагментами коронавируса в стерильных условиях. Если клетки из исследуемого образца уже имели контакт с антигеном, они активируются и начинают вырабатывать гамма-интерферон. После специальных манипуляций, которые включают в себя «отмывку» от клеток и окрашивание, на подложке образуются пятна от тех Т-лимфоцитов, которые «узнали» вирус. Затем оборудование подсчитывает их количество и сравнивает с пороговым значением.