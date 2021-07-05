Эксперты НМИЦ гематологии разработали тест-систему, которая поможет определить наличие у человека Т-клеточного иммунитета. Она называется Corona-T-test.
«Лабораторные исследования показали, что Т-клеточный ответ у людей, переболевших или контактировавших с COVID-19, очень разнообразен и не имеет прямой корреляции с уровнем антител. Новая тест-система позволяет определить количество чувствительных к фрагментам вируса SARS CoV 2 Т-лимфоцитов. Она может стать дополнительным инструментом для оценки готовности иммунной системы к повторной встрече с коронавирусом», —
Работа тест-системы основана на методе ELISPOT. Для анализа из крови выделяют живые лимфоциты, которые в течение 16-18 часов инкубируются с фрагментами коронавируса в стерильных условиях. Если клетки из исследуемого образца уже имели контакт с антигеном, они активируются и начинают вырабатывать гамма-интерферон. После специальных манипуляций, которые включают в себя «отмывку» от клеток и окрашивание, на подложке образуются пятна от тех Т-лимфоцитов, которые «узнали» вирус. Затем оборудование подсчитывает их количество и сравнивает с пороговым значением.
Справка
Приобретенные после болезни/вакцинации антитела — не единственное средство защиты нашего организма от инфекций. Большую роль играет клеточная ветвь иммунитета, представленная Т-лимфоцитами. Это живые клетки крови, которые распознают зараженную вирусом клетку и уничтожают ее, таким образом прерывая цепочку распространения вируса.
Фрагменты коронавируса для использования в тест-системе подбирались по двум критериям:
наличие выраженного иммунного ответа у большинства переболевших или вакцинированных независимо от их генетических особенностей;
отсутствие перекрестного ответа для исключения реакции на сезонные коронавирусы.
Новая тест-система позволит дополнить картину об индивидуальном иммунитете против коронавируса, который сформировался в результате вакцинации или после болезни.
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