Сумятица в головах

Вопрос о том, стоит ли вообще проверять антитела после прививки от коронавируса, каждый решает для себя сам. Даже среди врачей мнения разделились. Одни медики считают, что ничего контролировать не надо, достаточно довериться производителю вакцины, обещавшему защиту от вируса. Другие говорят, что вполне нормально контролировать уровень иммунного ответа. В результате возникает сумятица, вопросы множатся, не находя ответов.

- Первая мысль, которая приходит в голову, а действительно, зачем контролировать антитела? - говорит Игорь Соколов. - И начинается мысленный диалог: - Как зачем? Чтобы проверить силу иммунного ответа на вакцину (а работает ли вообще?) и, соответственно, свою защищенность! - Да как ты проверишь? Антитела, даже большие - не показатель защиты, болеют после вакцинации и с большими антителами! - Да, болеют, но значительно реже, чем с маленькими. Мне этого достаточно, чтобы чувствовать себя спокойно. - Что значит маленькие/большие? И что значит «реже»? Нет четкой статистики и графиков сравнения по общедоступным тестам! И, самое главное, как из массы этих маленьких/больших выделить нейтрализующие, то есть те, которые именно защищают, а не являются балластом? - А мне достаточно знать, что организм отреагировал хорошо, что в разы сокращает риски тяжело или вообще заболеть. - Хорошо, но ты же знаешь, что кроме антительного (гуморального ответа) есть клеточный иммунитет, даже если антитела маленькие или не образовались, то ты все же можешь быть защищен! То есть, отреагируешь и без антител. Как тебе такой аргумент? - Да никак, ты все фантазируешь про клеточный иммунитет… И так можно продолжать до бесконечности. И что интересно, в каждом пункте есть своя логика.

«Золотой стандарт» антител

- Существует достаточное количество работ, показывающих, что определенные антитела, определенная их концентрация предотвращает болезнь, - говорит врач Игорь Соколов. - Даст ли определение антител какую-то информацию? Да, даст. Немалую, но вряд ли полную. И надо знать, каким тестом и когда определять наличие антител. И тут сразу возникают три серьезных вопроса:

1. Вопрос качества антител. Это как раз их нейтрализующая способность. Далеко не все определяемые доступными коммерческими тестами антитела являются нейтрализующими. Огромная их часть – связывающая, но не предотвращающая попадание вируса в клетку и заражение. Помимо того, что мы должны определить как раз те самые антитела, так еще стоит вопрос и об их эффективной концентрации. Тут все понятно - надо вводить определенные стандарты.

2. Вопрос динамики антител. Через 4 недели или 4 месяца после вакцинации уровни антител могут существенно отличаться (причем как вверх, так и вниз), как сравнить эффективность защиты? Конечно, многое зависит от тяжести болезни. Если это была бессимптомная или малосимптомная форма, то защита может оказаться небольшой. А может и большой. Именно поэтому определяющая (чтобы не персонализировать) тактика простая после болезни: 3 месяца гуляем, потом вакцинация. Однако если персонализировать, то нужны антитела, и сроки могут измениться, порой существенно.

3. Фокус интереса сейчас сосредоточен именно на антителах. Но ведь спокойно можно предположить, что сами антитела являются «фенотипом» (признаком, характеристикой) более глубокой сущности иммунной реакции. И отсутствие таковых – это лишь определенный фенотип, не более того. Как проверить? Только клеточными тестами, но они, к сожалению, дорогие.

Сегодня эти тесты стоят 12-15 тысяч рублей, и делают их не во всех лабораториях. Понятно, что при такой цене массового тестирования на клеточный иммунитет не будет, а ситуация требует введения какого-то стандарта по тестам на антитела, считает эксперт, чтобы выйти на грамотные заключения. К примеру, когда врач, получив анализы пациента, сможет с вероятностью 90% сказать, что он не заболеет симптоматически. По словам Игоря Соколова, сейчас такой прогноз делается «на глазок». Всем, включая переболевших, советуют вакцинироваться, хотя есть много убедительных исследований о том, что после перенесенного заболевания формируется иммунная защита на ближайшие 6-8 месяцев, а может быть, и больше.

- С этой целью ВОЗ начала стандартизировать анализы на антитела и недавно ввела стандарт NIBSC 20/136, призванный калибровать серологические тест-системы, - рассказывает Игорь Соколов. - Только в России существует свыше 200 наименований антительных тестов, большинство из которых непонятно что измеряют. Теперь есть первый ориентир - стандарт ВОЗ.

«Золотой стандарт» был получен благодаря лиофилизированной (сублимированной) плазме от 11 выздоровевших от коронавируса пациентов. В результате для реакции нейтрализации установлена концентрация антител в 1000 МЕ/мл или 1000 BAU/мл (антител связывающих единиц) для коммерческих антительных систем. Это – антительный эталон, по которому сейчас можно сравнивать антитела у себя относительно 11 выздоровевших пациентов.

- Прекращается эпоха поликлиник, медицинских центров и организаций, где антитела определяли в своих единицах. Началась стандартизация антительных тест-систем разных производителей, которая приведет к объективизации исследований, - полагает эксперт.