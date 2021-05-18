Сколько нужно антител, чтобы защититься от коронавируса, выяснили ученые

Давно мучающий всех вопрос, сколько нужно антител, чтобы обеспечить защиту от заражения коронавирусом, наконец, стал предметом научного исследования. Австралийские ученые изучили семь вакцин, которые сегодня применяются в мире, в том числе российский «Спутник» и составили прогноз иммунной защиты от COVID-19.

Авторы статьи в Nature Medicine использовали данные исследования переболевших новой коронавирусной инфекций, а также семи известных вакцин - это мРНК-вакцины - от Pfizer и Moderna, векторные - «Спутник V», вакцина от AstraZeneca и вакцина от Johnson&Johnson, субъединичная (белковая) от Novavax и инактивированная цельновирионная китайская CoronaVac.

- Разумеется, ответ получен не с точностью до антитела – все же в работе использовались математическое моделирование и различные приближения-коррекции – но тем не менее, это уже более или менее внятная оценка, - комментирует научную публикацию молекулярный биолог Ирина Якутенко. - Итак, согласно выводам работы, чтобы добиться 50% эффективности защиты, необходимо, чтобы около 20% всех выработанных после болезни или вакцинации антител были нейтрализующими, то есть такими, которые могут самостоятельно выводить вирус из игры. Для 50% эффективности против тяжелого течения достаточно, чтобы нейтрализующими были хотя бы 3% всех антител. В коммерческих лабораториях нейтрализацию смотрят, но беда в том, что разные лаборатории используют разные методы, и как они соотносятся друг с другом – неизвестно.

В исследовании ученые сравнивали не абсолютные цифры, а отношение нейтрализующих антител к общему титру антител после болезни или вакцинации семью различными препаратами, в том числе «Спутником». Данные об антителах после прививки авторы брали из опубликованных результатов первой и второй фаз клинических исследований, а данные об обеспечиваемой ими защите – из результатов третьей фазы. Кроме собственно пороговых значений, защищающих от симптомного и тяжелого ковида, ученые смотрели, как титры угасают со временем, поясняет эксперт.

- В этой части работы как раз активно использовалось моделирование, так что к конкретным результатам нужно относиться с повышенной осторожностью, однако общий тренд, по-видимому, таков: чем ниже у человека изначальная доля нейтрализующих антител сразу после болезни или прививки, тем быстрее уменьшается защита от повторного заражения, - считает Ирина Якутенко. - Иными словами, имеет место нелинейная зависимость: если сразу много, то и через время будет много, даже несмотря на падение, а если сразу мало, то через время будет совсем мало. Это соображение особенно следует иметь в виду переболевшим в легкой форме: у них часто совсем немного антител, а значит, уже через несколько месяцев их риск повторно заразиться будет не сильно меньше, чем у неиммунных. Это не относится к тяжелому течению: так как для 50% защиты от него хватает небольшого количества антител (в среднем, в шесть раз меньше, чем для защиты от симптомного ковида), даже с угасшим иммунитетом защита сохраняется.

С другой стороны, мы знаем, что у давно переболевших, чей уровень антител упал ниже порога определения, много как В-, так и Т-клеток памяти, которые при встрече с вирусом могут оперативно начать размножаться и синтезировать антитела (первые) и размножаться, производя, в том числе, Т-клетки-убийцы (вторые). Так что пока ответ на вопрос, насколько хорошо уровень нейтрализующих антител коррелирует с риском заражения спустя, скажем, год после болезни или вакцинации, остается открытым. Предположу, что корреляция все равно есть, но более слабая.

Еще один вывод, который сделали ученые, все исследованные вакцины –– очень хорошо защищают от тяжелого течения. От повторного заражения лучше всего защищают мРНК-вакцины и «Спутник», хуже всего – китайская инактивированная вакцина. В этом месте мы очень ждем хоть каких-то опубликованных результатов о так называемой чумаковской вакцине, она же КовиВак, которая сделана по той же технологии, что и китайская.

В общем, несмотря на многочисленные оговорки, доля нейтрализующих антител, похоже, служит хорошим предиктором степени защиты. Теперь остается ждать, пока будут разработаны универсальные тесты, оценивающие этот параметр. Это совсем не так просто, как кажется, но эти тесты очень нужны – хотя бы для создания возможных новых вариантов вакцин.

Светлана Ерофеева

© Доктор Питер