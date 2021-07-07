Москва — рекордсменка

«Темпы вакцинации в России за неделю выросли в 1,8 раза», — сообщила на совещании президента Владимира Путина с членами правительства 7 июля вице-премьер Татьяна Голикова.

По имеющимся данным, хотя бы один компонент вакцины получили почти 27 млн россиян. 18,5 млн человек полностью закончили курс вакцинации. Лидерами по темпами вакцинации стали Чеченская Республика (при сохранении таких темпов Чечня завершит прививочную кампанию уже через месяц), Москва, Московская, Тульская, Кемеровская области.

- Москва — один из рекордсменов по числу новых привитых: в сутки сейчас прививают по 70−80 тысяч человек, и это в десять раз больше, чем весной, когда ежесуточно вакцинировали по 6−8 тысяч человек, — рассказывает Александр Драган. — В Петербурге прививочная кампания также разгоняется, и с каждым днем темпы растут: в среднем здесь сейчас прививают по 15 тысяч в сутки, и это вдвое выше, чем было на пиках прошлых волн вакцинации. На этой неделе, по-видимому, темпы будут уже 20−25 тысяч новых привитых в сутки. Теперь весь вопрос — в ресурсах и в возможностях масштабирования: в Петербурге уже пару недель сохраняются серьезные очереди на вакцинацию, а выездных бригад не хватает — предприятиям приходится ждать их приезда по одной-две неделе. И от того, удастся ли быстро масштабировать процессы, зависит и то, будут ли дальше расти темпы вакцинации в Петербурге, или так и останутся на своего рода плато в 20−25 тысяч привитых в сутки.

Обязаловку ввели уже в 30 регионах

В российских регионах темпы вакцинации также резко выросли — если в начале июня в стране прививали по 150−160 тысяч человек в сутки, то сейчас уже полмиллиона — и рост продолжается.

- Может показаться, что такой резкий рост — заслуга обязательной вакцинации: власти регионов перестали церемониться, людям выкрутили руки и не оставили выбора. Однако это не так, — считает Александр Драган.

К сегодняшнему дню добровольно-принудительную вакцинацию в той или иной форме ввело 30 регионов. Но вопреки ожиданиям, обязаловка не повлияла серьезно на темпы прививочной кампании и никак не выделяет эти регионы на фоне остальных.