Александр Драган
Эпидемиология
аналитик открытых данных, маркетолог
Москва — рекордсменка
«Темпы вакцинации в России за неделю выросли в 1,8 раза», —
По имеющимся данным, хотя бы один компонент вакцины получили почти 27 млн россиян. 18,5 млн человек полностью закончили курс вакцинации. Лидерами по темпами вакцинации стали Чеченская Республика (при сохранении таких темпов Чечня завершит прививочную кампанию уже через месяц), Москва, Московская, Тульская, Кемеровская области.
- Москва — один из рекордсменов по числу новых привитых: в сутки сейчас прививают по 70−80 тысяч человек, и это в десять раз больше, чем весной, когда ежесуточно вакцинировали по 6−8 тысяч человек, — рассказывает Александр Драган. — В Петербурге прививочная кампания также разгоняется, и с каждым днем темпы растут: в среднем здесь сейчас прививают по 15 тысяч в сутки, и это вдвое выше, чем было на пиках прошлых волн вакцинации. На этой неделе, по-видимому, темпы будут уже 20−25 тысяч новых привитых в сутки. Теперь весь вопрос — в ресурсах и в возможностях масштабирования: в Петербурге уже пару недель сохраняются серьезные очереди на вакцинацию, а выездных бригад не хватает — предприятиям приходится ждать их приезда по одной-две неделе. И от того, удастся ли быстро масштабировать процессы, зависит и то, будут ли дальше расти темпы вакцинации в Петербурге, или так и останутся на своего рода плато в 20−25 тысяч привитых в сутки.
Обязаловку ввели уже в 30 регионах
В российских регионах темпы вакцинации также резко выросли — если в начале июня в стране прививали по 150−160 тысяч человек в сутки, то сейчас уже полмиллиона — и рост продолжается.
- Может показаться, что такой резкий рост — заслуга обязательной вакцинации: власти регионов перестали церемониться, людям выкрутили руки и не оставили выбора. Однако это не так, — считает Александр Драган.
К сегодняшнему дню добровольно-принудительную вакцинацию в той или иной форме ввело 30 регионов. Но вопреки ожиданиям, обязаловка не повлияла серьезно на темпы прививочной кампании и никак не выделяет эти регионы на фоне остальных.
Только в 15 регионах темпы за последний месяц выросли менее, чем в 2 раза. Среди них — половина северокавказских регионов: там прививочная кампания буксовала изначально.
В 32 регионах темпы выросли от 2 до 3 раз.
В 24 регионах прирост за месяц — уже от 3 до 4 раз.
И в 11 регионах-рекордсменах скорость вакцинации возросла более, чем в 4 раза.
Ускорились добровольно
По словам эксперта, прививочная кампания набирает обороты синхронно во всех регионах — независимо от того, ввели ли там обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан, или она осталась делом добровольным. К примеру, в Краснодарском крае, где обязательную вакцинацию ввели 23 июня, темпы выросли всего в 1,6−1,8 раза за месяц: если в начале июня в регионе прививали по 6 тысяч в сутки, то теперь вышли на 10−12 тысяч. А вот в Башкирии, где обязательной вакцинации нет, скорость рекордная: регион входит в ТОП-10 по приросту темпов. За последний месяц они выросли в 4,5−5 раз: если в начале июня в Башкирии прививали скромные 3−3,5 тысячи человек в сутки, то теперь вакцинируют по 15 тысяч.
- В Удмуртии, Орловской и Липецкой областях с добровольной вакцинацией темпы выросли в 4 раза за месяц, — рассказывает Александр Драган. — А в Нижегородской и Ленинградской областях, которые одними из первых обязали жителей прививаться, прирост темпов более скромный: в 2,6−3,1 раза. Примеры можно продолжать и дальше. Очереди на вакцинацию сейчас по всей стране: в Забайкалье, в Алтайском крае, в Курганской области, в Челябинской области, в Новосибирске, в Тульской области, в Ярославле, в Твери, в Нижнем Новгороде, в Архангельске — это происходит повсюду.
Дефицит вакцин
По словам Александра Драгана, с дефицитом вакцин столкнулись уже десятки регионов. Первый компонент заканчивается в Калининграде, о нехватке вакцины сообщали в Саратове, в Свердловской области, во Владимирской, в Тульской, в Коми, в Карелии, в Крыму, в Воронежской области, в Омской и других областях.
Власти многих регионов жалуются на недостаточные объемы. Как
- Происходит ровно то, о чем я неоднократно говорил, — поясняет Александр Драган. — Главная причина низких темпов вакцинации (после скромных объемов производства), с которой мы столкнулись зимой и весной, — это отсутствие мотивации и причин прививаться. Как оказалось, достаточно вернуть эпидемию в инфополе и не пытаться замести под ковер резкое ухудшение ситуации, чтобы люди пошли в пункты вакцинации, чтобы обезопасить себя и близких.
Раньше я говорил, что вялую российскую прививочную кампанию может спасти только третья волна. Вся беда в том, что эта прививочная кампания прямо сейчас уже никого не спасет и эту волну никак не замедлит.
Достаточно, чтобы люди понимали, что происходит с ковидом: эпидемия не побеждена, страну накрывает третья волна, более серьезная, чем прежде, новый штамм более заразен и более опасен. Больше нечего ждать: опасность вернулась, а с ней появилась и серьезная причина бежать прививаться. Именно это, уверен эксперт, провоцирует такие очереди по всей стране и заставляет вакцинироваться всех, а не закрытые для непривитых рестораны и не административная обязаловка.
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