Почему чаще всего болеют молодые?

Рассеянный склероз — это загадочное заболевание, ученые до сих пор так и не дали четкого ответа, почему оно возникает. Каждый год множество лабораторий проводят различные исследования и момент, когда эксперты найдут ответ, все ближе, говорит Ольга Рублева.

«Почему молодые люди чаще остальных подвержены этому заболеванию, тоже до конца не ясно. Возможно, это связано с иммунной системой, у юношей и девушек она более активна, следовательно, все процессы в ней будут происходить быстрее. В литературе также описываются случаи, что это может быть связано с инфекционными заболеваниями, особенно с ретровирусом, вирусом Эпштейна — Барр, в меньшей степени с какими-то другими причинами», — говорит невролог.

Заболевание у всех протекает по-разному. Бывает, что симптомы держатся какое-то время, потом ослабевают, а затем совсем пропадают. Ремиссия может длиться несколько недель, месяцев и даже лет. Такое течение очень благоприятное, болезнь долго «разгоняется» и, как правило, не приводит к инвалидности.