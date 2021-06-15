Рассеянный склероз — это заболевание молодых, говорит заведующая неврологическим отделением в Мариинской больнице Ольга Рублева. Чаще всего болезнь поражает людей в возрасте от 20 до 40 лет, но сейчас участились случаи, когда патологию выявляют как у совсем юных пациентов, так и у тех, кто гораздо старше сорока лет.
Ольга Рублева
Неврология
Заведующая неврологическим отделением в Мариинской больнице, врач-невролог высшей категории
Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание с очень сложным механизмом, которое возникает вследствие разрушения иммунной системы и приводит к нарушению миелиновой оболочки аксонов («проводов» нервной системы, — Прим. Ред.). Когда иммунная система начинает разрушать оболочку, то эти процессы ведут к поражению ЦНС (центральной нервной системы) — головного и спинного мозга.
Почему чаще всего болеют молодые?
Рассеянный склероз — это загадочное заболевание, ученые до сих пор так и не дали четкого ответа, почему оно возникает. Каждый год множество лабораторий проводят различные исследования и момент, когда эксперты найдут ответ, все ближе, говорит Ольга Рублева.
«Почему молодые люди чаще остальных подвержены этому заболеванию, тоже до конца не ясно. Возможно, это связано с иммунной системой, у юношей и девушек она более активна, следовательно, все процессы в ней будут происходить быстрее. В литературе также описываются случаи, что это может быть связано с инфекционными заболеваниями, особенно с ретровирусом, вирусом Эпштейна — Барр, в меньшей степени с какими-то другими причинами», — говорит невролог.
Заболевание у всех протекает по-разному. Бывает, что симптомы держатся какое-то время, потом ослабевают, а затем совсем пропадают. Ремиссия может длиться несколько недель, месяцев и даже лет. Такое течение очень благоприятное, болезнь долго «разгоняется» и, как правило, не приводит к инвалидности.
Как рассеянный склероз проявляет себя
Симптомы рассеянного склероза:
Нарушение чувствительности — может онеметь одна или обе руки/ноги, пациенты также могут ощущать покалывание в теле;
Проблема с координацией — в течение 1-2 двух дней слабеет рука или нога, человек начинает плохо ходить, спотыкается;
Может возникать нарушение или даже потеря зрения;
Нарушение мочеиспускания — человек не может удержать мочу или, наоборот, может долго не мочиться.
Обычно пациенты не подозревают, что у них развивается страшное заболевание и обращаются к терапевту в поликлинику. И на этом этапе очень важно, чтобы врач его направил к неврологу. Чем раньше пациент попадет к специалисту — тем лучше.
Что говорит статистика
«Есть мировая и российская статистики по пациентам с рассеянным склерозом, и если мы в них заглянем, то увидим, что людей с такой патологией становится все больше. Также учащаются случаи, которые не попадают в „привычный“ возраст — 20-40 лет. Но есть и хорошие новости: благодаря современным препаратам в мире фиксируется невысокий уровень смертности. Это особенно видно, если сравнить с показателями двадцатилетней давности — они кардинально различаются», — рассказывает Ольга Рублева.
Сейчас участились случаи развития рассеянного склероза в совсем раннем возрасте — страдают дети от 5 лет, бывает, что даже и младше. Поэтому родителям стоит обратить внимание, если ребенок стал как-то необычно ходить.
Можно ли полностью вылечить рассеянный склероз?
Этот вопрос тоже пока остается открытым. С каждым годом методики лечения совершенствуются. Лекарства, которые назначают пациентам делятся на:
препараты, которые снимают обострения;
препараты, которые изменяют течение заболевания;
и на симптоматические препараты.
Таких лекарств, которые могли бы полностью и навсегда избавить пациента от рассеянного склероза, пока что не изобрели.
Как диагностируют заболевание?
Помочь выявить рассеянный склероз может МРТ головного мозга.
«Врач увидит очаги демиелинизации, которые чаще всего располагаются в белом веществе, но, как уже доказано, очень мелкие очаги могут располагаться и в сером веществе. И при выявлении таких очагов после диагноза „рассеянный склероз“ ставят вопросительный знак. Хочу сразу сказать: эти очаги — еще не стопроцентная гарантия того, что у вас рассеянный склероз. Поэтому не надо впадать в панику, лезть в сеть и читать, как протекает эта болезнь. Доказано, что и при мигрени, и у лиц старшего возраста, и в постинфекционных период у пациентов могут возникать очаги демиелинизации», — заключила невролог.
Справка
Очаг демиелинизации в веществе головного или спинного мозга — это участок, где когда-то был, или в настоящее время идет воспалительный процесс с разрушением миелина — оболочки проводящих нервных путей.
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