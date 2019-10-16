Нервные клетки восстанавливаются. Петербургский невролог рассказал, как это происходит

Американские СМИ сообщили сегодня, что ученые нашли способ восстановления нервных клеток после повреждений, которые приводят к нарушению двигательных функций. Они проводили эксперименты на мышах. О том, как может изменить жизнь человека с ограниченными возможностями физическая активность, «Доктору Питеру» рассказал Глеб Макшаков, заведующий отделением реабилитации Центра рассеянного склероза Городской больницы №31.

Американские ученые описали способность к регенерации нервных клеток и миелиновой оболочки, защищающей их, у пациентов после инсультов, травм головного мозга и таких заболеваний, как рассеянный склероз. Исследования на мышах показали, что их можно восстановить с помощью двигательной нагрузки. Об этом сообщает University of Colorado Anschutz Medical Campus.

Как физические нагрузки работают, восстанавливая нейронные связи и миелиновую оболочку у людей с рассеянным склерозом, «Доктору Питеру» рассказал Глеб Макшаков.

У животных симптомы исчезают насовсем. У людей - надолго

- Если говорить про полное исчезновение симптомов, вызванных разрушением миелиновых оболочек, окружающих нервные волокна, и самих нервов, отвечающих за передачу импульсов от мозга к органам и обратно, то, действительно, известно только исследование на животных. Когда у мышей вызывают аутоиммунный энцефалит – заболевание, имитирующее рассеянный склероз, благодаря физической активности, которую им навязывают, неврологические симптомы полностью уходят. У животных регенерация нервной ткани, в том числе миелиновой оболочки, происходит так, что они восстанавливаются практически полностью.

С людьми немного сложнее. При рассеянном склерозе миелин может восстанавливаться сам по себе. Когда нет активного воспаления в бляшках, происходит два постоянных процесса: и демиелинизации, и ремиелинизации. Но проблема в том, что невозможно измерить миелин в голове живого человека. Базовое МРТ, которое проводится для диагностики РС, показывает нарушение сигнала, что говорит как о нарушении миелиновой оболочки, так и о повреждении самих нейронов. Но есть исследования, которые называются «МРТ с переносом намагниченности». Они измеряют плотность фракции миелина (толщины миелиновой оболочки) и позволяют увидеть, насколько хорошо миелин покрывает нервное волокно. Ничего нового нет в том, что при физической нагрузке у пациентов с рассеянным склерозом он восстанавливается – функциональные исследования это давно уже показали.

Как мозг восстанавливает возможность двигаться?

Почему это происходит, тоже уже понятно: физическая, в том числе аэробная активность уменьшает уровень воспаления в голове, которое и действует разрушительно на нервную ткань - чем меньше воспаление, тем лучше себя чувствуют миелиновая оболочка и нейроны. А если человек ведет сидячий образ жизни, да еще курит, страдает диабетом, то воспаление у него выражено сильнее.

С функциональным восстановлением сложнее: головной мозг построен по, так сказать, сетевому признаку. Один нервный центр в большей или меньшей степени отвечает за конкретную функцию, например, за движение руки или ноги. Ему для работы нужны другие центры. Основной центр с ними связан в процессе освоения моторных (двигательных) навыков человека. То есть один участок коры связан с разными участками головного мозга. Когда человек, у которого эти структурные связи разрушены, проходит физическую реабилитацию, они восстанавливаются, поэтому он чувствует себя лучше. Но полностью симптомы могут уйти только у тех, у кого болезнь застали вовремя, когда у нейронных связей еще есть достаточный резерв.

Рассянный склероз - хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга, что приводит к ограничению двигательных возможностей и другим проблемам, вплоть до инвалидизации.

На нашем отделении реабилитации мы видим у пациентов, которые недавно болеют и хорошо занимаются, существенный регресс симптомов. Иногда это происходит практически сразу. Но те, у кого уже выражена инвалидизация и развились вторичные изменения (атрофия мышц, контрактура суставов), полностью восстановиться не могут, хотя функциональное состояние улучшается: они могут больше и дольше ходить, физическая выносливость растет.

Чем и как заняться, чтобы оставаться «на ходу»

Чтобы достичь эффекта восстановления, физическая активность должна подбираться в зависимости от степени утраты функций пациента. Если он молод и у него нет двигательных ограничений, то физическая активность должна быть, как у здорового человека. Аэробная - 10 тысяч шагов в день (быстрая ходьба, бег) – ежедневно. Интенсивная физическая нагрузка - 2-3 раза в неделю по 30-45 минут (чтобы не сильно утомляться): в зале, на спортплощадке, если сложно самому – с тренером. Возможны даже занятия с отягощением, силовые тренировки, если позволяет состояние. Организовать ее можно по-разному, допустим, после работы пройтись пешком или без лифта подняться по лестнице, завести собаку и гулять с ней.

Если пациент инвалидизирован (больше 4 баллов по шкале EDSS), он мало ходит или прикован к инвалидному креслу, нужно, чтобы ему физическую активность порекомендовал квалифицированный специалист по реабилитации (физический терапевт, эрготерапевт или инструктор ЛФК). Это должны быть специальные адаптированные упражнения, которые пациент может выполнять дома. Кроме того, пациенту с ограниченными возможностями важно самостоятельно делать то, что обычный человек не воспринимает, как нагрузку. Это чистка зубов, например, уборка по дому, приготовление еды, вставание, пересаживание с кресла на кровать или обратно. Для него это требует больше сил, чем для здорового, а значит, может считаться физической нагрузкой и способом держать нервную систему «в тонусе». Поэтому важно, например, чтобы семья пациента поддерживала его самостоятельность и двигательную активность, не изолировала его в «золотой клетке» заботы.

Для любого человека физическая нагрузка важна, а для страдающего РС ее важность переоценить трудно – если он не двигается, его состояние будет ухудшаться. Главное правило головного мозга: вы либо используете функцию, либо она у вас постепенно атрофируется. И еще: занятия должны быть постоянными. Мы часто видим, как у нас в отделении реабилитации двигательные способности пациента улучшаются, а потом он приходит домой и перестает заниматься. Через полгода - откат назад, до того состояния, в котором он приходил на реабилитацию впервые. Мотивировать пациента могут родственники, группы поддержки, ведение блога или дневника, в котором бы он рассказывал о своих успехах. Также помогают фитнесс-браслеты или трекеры.

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