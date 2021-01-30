Проще некуда: японский профессор рассказал, как замедлить старение

Если человек чувствует себя старым даже в молодости, это говорит о дефиците физической нагрузки. Так считает Хироси Хираидзуми, профессор японского медицинского университета Сева. Чтобы привести тело в тонус, специалист советует регулярно заниматься растяжкой. Некоторые упражнения можно делать на любой лестнице.

По словам Хироси Хираидзуми, из-за удаленной учебы и работы во время пандемии у многих возникают неожиданные боли в теле.

«Функции тела деактивируются, поэтому человек начинает стареть в молодом возрасте», — цитируют медика РИА Новости.

С преждевременным старением профессор посоветовал бороться регулярной растяжкой. Достаточно нескольких упражнений перед началом работы, чтобы улучшить кровообращение и активировать метаболизм мышц. Некоторые из них можно выполнить на любой лестнице. Так, для разминки шеи и плечевого сустава полезны наклоны к перилам с прямой спиной, а подвздошно-поясничные мышцы (отвечают в том числе за осанку, разгибание можно расслабить, делая выпады с зафиксированной на пару ступенек выше ногой.

Ранее Борис Бондаренко, профессор НМИЦ им. Алмазова рассказывал, как можно бороться с перееданием и гиподинамией. Медик тоже советовал использовать для упражнений лестницу.