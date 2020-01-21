Диетолог назвала продукты с «омолаживающим» эффектом. Лидируют зеленый чай и куркума

Зеленый чай и куркума лидируют в условном списке продуктов, способствующих продлению молодости. Об этом сообщила главный внештатный врач-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. На втором и третьем месте – красный болгарский перец и голубика.

«Эпигенетика - направление современной науки, которое исследует изменение активности генов в результате воздействия различных внешних и внутренних факторов, которые могут оказывать как положительное, так и негативное влияние на здоровье и скорость процессов старения в организме. Первое место среди продуктов, сохраняющих нашу молодость, могли бы занять зеленый чай и куркума. Являясь донорами метильных групп, при регулярном употреблении они способны оказывать положительное эпигенетическое влияние», - цитирует Антонину Стародубову агентство «Москва».

По словам диетолога, на второе и третье место в этом условном списке «омолаживающих» продуктов могут претендовать красный болгарский перец и голубика. Также омолаживающими свойствами обладают брокколи и орехи.

«Регулярное потребление орехов позволяет обеспечить организм ценнейшими питательными веществами, тем самым обеспечивая здоровье и активное долголетие. При всех своих положительных свойствах орехи обладают высокой калорийностью, поэтому лучше всего регулярно включать в рацион питания различные виды несоленых и не обжаренных орехов небольшими порциями по 20-30 г», - добавила специалист.

