Индийская фабрика по производству матрацев придумала, как заработать на ковиде - заменила вату на использованные медицинские маскии

В индийском штате Махараштра владельцы фабрики решили сэкономить на материалах и вместо хлопка набивали матрацы использованными медицинскими масками. Сотрудники полиции завели на владельца предприятия уголовное дело, а все маски сожгли.

Правоохранительные органы в Индии возбудили в отношении владельца фабрики уголовное дело - выяснилось, что на предприятии новые матрасы набивали использованными медицинскими масками. Об этом сообщает издание India Today.

Во время осмотра фабрики полицейские обнаружили помещения, которые были завалены использованными СИЗами. Сотрудники признались, что набивали ими матрасы, вместо положенных натуральных материалов. Откуда на фабрике столько масок, неизвестно.

India Today

Полиция начала расследование. Все обнаруженные маски сожгли, как и требуют правила утилизации подобных отходов в стране.