В Петербурге в 10 раз выросло число страдающих тяжелыми заболеваниями кишечника. Для них открылся новый центр

В Петербурге число страдающих воспалительными заболеваниями кишечника - хроническими и приводящими к инвалидности - выросло почти в 10 раз. По словам врачей, ежегодно болезнь Крона и язвенный колит выявляют у более сотни горожан — как правило, молодых. Для диагностики и лечения этих болезней на базе Елизаветинской больницы открылся Городской центр гастроэнтерологии и онкопревентологии.

На сегодня в городском регистре страдающих воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) более 2 тысяч петербуржцев, и ежегодно он пополняется сотней новых пациентов. По словам главного внештатного гастроэнтеролога комздрава Юрия Успенского, за последние несколько лет их число выросло почти в 10 раз. Заболевают, как правило, молодые, активные, трудоспособные. Причина такого роста, по мнению специалиста, в дефиците натуральных продуктов на нашем столе и постоянных стрессах.

- Мы живем в техногенной среде. Воспалительные заболевания кишечника относятся к аутоиммунной патологии, там преобладают аллергические механизмы. И связаны они, очевидно, с изменением характера питания. Мы пьем молоко, которое не киснет год, едим колбасу, которая долго не тухнет. Везде есть консерванты, эмульгаторы, усилители вкуса и так далее. К сожалению, мы перестали употреблять натуральные продукты. К тому же мы живем в условиях стресса, который играет роль в развитии гастропатологии. Не случайно раньше врачи говорили: «Когда плачет головной мозг, слезы капают на сердце, желудок и кишечник», - рассказал Юрий Успенский.

До сих пор на диагностике и лечении горожан с ВЗК (прежде всего, болезнь Крона, язвенный колит) специализировался единственный Городской центр — на базе 31-й больницы на Крестовском острове. Но, по словам Юрия Успенского, прежних возможностей перестало хватать - пациентов становится все больше. Теперь часть из них возьмет на себя новый центр в Елизаветинской больнице. Сюда будут направлять жителей северных и центральных районов (Калининского, Выборгского, Приморского, Василеостровского, Курортного, Красногвардейского, Невского и Петроградского). Проблемами ЖКТ стационар-тысячник на Вавиловых занимается комплексно и давно.

- Болезни органов пищеварения у нас на втором месте по частоте как при плановой, так и при экстренной госпитализации после заболеваний сердечно-сосудистой системы. И если региональный сосудистый центр на 230 коек — крупнейший в городе - работает в нашей больнице уже давно, то с гастроэнтерологией ситуация только сейчас начинает налаживаться, - рассказал главный врач Елизаветинской больницы Сергей Петров.

По сути, новый центр — это объединение мультидисциплинарной бригады специалистов с большими возможностями для круглосуточного обследования. По словам Сергея Петрова, исторически так сложилось, что в больнице базируются практически все профильные, «гастроэнтерологические» кафедры медвузов города. А на быструю диагностику заболеваний органов пищеварения работают клинико-диагностическая лаборатория, УЗИ, КТ, МРТ, эндоскопия (ФГДС, колоноскопия), ангиография.

Вот, к примеру, как выглядит в больнице система доставки анализов - так называемая медицинская пневмопочта. Как рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Наталья Гладынюк, она позволяет быстро доставить и сохранить все содержимое пробирок и баночек в целости и сохранности, чтобы обеспечить достоверность результатов. Каждый день в лаборатории получают более 200 «посылок» с биоматериалом — об очередной доставке извещают световая и звуковая сигнализация. Полученные результаты сразу отправляются в электронную медкарту, где их уже может в любое время посмотреть лечащий врач.

На диагностике пациентов с болезнями ЖКТ заняты 3 современных компьютерных томографа, МРТ. В этом году ждут ультрасовременный аппарат для фибросканирования печени. По словам заведующей отделением ультразвуковой диагностики Светланы Елиной, при некоторых заболеваниях в печени происходят фиброзные изменения - меняется ее плотность. Новый аппарат позволит четко определять степень этой плотности и регулярно оценивать ход лечения, чего нельзя было делать с помощью биопсии — метода, чреватого кровотечениями и другими неприятными последствиями. Кроме того, более года в стационаре проводится еще один современный метод диагностики - капсульная эндоскопия. Работает он так: человек проглатывает специальную капсулу со встроенной видеокамерой, она перемещается по ЖКТ и записывает на специальное устройство все, что «видит», а потом выходит естественным путем. Полученная запись помогает врачам оценить состояние тонкой кишки - вплоть до микроструктуры. Как рассказала «Доктору Питеру» заведующая гастроэнтерологическим отделением Анжелика Шотик, такие капсулы пришли на смену энтероскопам — приборам, с помощью которых проводится осмотр тонкой кишки под наркозом.

ВЗК – тяжелые хронические заболевания, которые приводят к образованию эрозии или язв в стенке кишечника. В результате у пациентов развиваются гнойные и геморрагические осложнения, деформируются тонкая и толстая кишка, нарушается проходимость. Они страдают от «деликатных» проблем, которые мешают им полноценно жить, строить карьеру, заводить семью, знакомиться, и часто становятся причиной депрессии. Полностью вылечить ВЗК нельзя, но можно добиться стойкой ремиссии - то есть жить полноценно, без мучительных симптомов.

- Воспалительными заболеваниями страдают, как правило, молодые и нам хочется вернуть их в жизнь. Они хотят семью, детей, и наша задача, чтобы они чувствовали себя полноценными людьми, а не искали через каждые 3 метра туалет. Морально это очень тяжелые заболевания, - добавляет Анжелика Шотик.

При появлении тревожных или необычных симптомов специалисты советуют не заниматься самодиагностикой.

- Если у человека появилась примесь крови в кале, не надо списывать это на геморрой или что-то еще — это очень серьезный симптом и лучше перестраховаться. Если есть хронические боли в животе, дискомфорт, человек начал худеть, появились запоры или диарея, которых раньше не было, — тоже надо идти к врачу, - говорит главный гастроэнтеролог Юрий Успенский.

- Буквально недавно был у нас пациент около 30 лет с воспалительным заболеванием кишечника. Дошло до того, что человек не мог вставать — его привезли на носилках. Не надо до такого доводить. Надо обращаться к врачу раньше, специалист уже разберется. Иногда очень опасная в будущем болезнь может иметь минимальные проявления, - предупредил главврач Елизаветинской больницы.

© Доктор Питер