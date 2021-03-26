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Вакцина от компании AstraZeneca может провоцировать тромбоз, подтвердил европейский регулятор

19:00, 06.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Связь между между вакцинацией препаратом AstraZeneca и тромбозами действительно существует, об этом заявил представитель Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Пока экспертам не удалось точно выяснить, почему организм так реагирует на вакцину.

Вакцина от компании AstraZeneca может провоцировать тромбоз, подтвердил европейский регулятор
Фото: pixabay.com

Препарат от компании AstraZeneca может провоцировать образование тромбов, об этом заявил глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"На мой взгляд, сейчас мы можем сказать, что очевидно существует связь с этой вакциной. Мы пока не знаем, что именно вызывает такую реакцию.  Мы официально объявим о существовании такой связи, но нам еще предстоит понять, как это происходит", - подтвердил Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero.

Обновленную информацию по вакцине компания AstraZeneca ЕМА обещало опубликовать 7 апреля. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

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"Мы находимся в тесном контакте с EMA по проблеме фармацевтической оценки вакцины AstraZeneca. Результаты последуют в среду во второй половине дня", - написала еврокомиссар в Twitter.

Ранее компания AstraZeneca опубликовала заявление, в котором говорится, что вакцинация населения препаратом никак не связана с внезапным образованием тромбов у привившихся. "Нет причин для беспокойства", - заверили разработчики, вакцина безопасна. Эксперты ВОЗ также рекомендовали использовать вакцину для вакцинации населения от коронавируса. 

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Напомним, в марте в Норвегии после прививки препаратом от AstraZeneca умерли 2 человека. В Грузии медсестра впала в кому после вакцинации, а спустя некоторое время умерла в больнице. Еще один летальный исход был зафиксирован в Испании - пациентка умерла от кровоизлияния в мозг. В Норвегии после вакцинации госпитализировали трех медиков, один них чуть позже скончался в больнице. Страны ЕС начали массово отказываться от препарата после летальных исходов и заявления группы ученых, что лекарство может вызывать аутоимунную реакцию, которая провоцирует образование тромбов.

Рубрики: Инфекционные болезни

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