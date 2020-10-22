В Сети нашли объявления о продаже импортных вакцин от COVID-19

В даркнете IT-специалисты обнаружили множество объявлений о продаже коронавирусных вакцин. Можно купить якобы американскую Johnson & Johnson, британско-шведскую AstraZeneca и китайскую Sinopharm. Есть в продаже даже российский «Спутник V». Минимальная цена - 500 долларов за одну дозу. Помимо вакцин, продавцы предлагают поддельные сертификаты о пройденной вакцинации или справки об отрицательных ПЦР-тестах.

Специалисты IT-компании Check Point Software Technologies сообщают, что в даркнете продают вакцины от коронавируса, отрицательные ПЦР-тесты и поддельные сертификаты о вакцинации. При этом, количество рекламных объявлений, в которых продавцы предлагают купить дозу желаемого коронавирусного препарата, с января увеличилось на 300%.

Вакцины

Сейчас в даркнете продают якобы четыре вакцины от коронавиурсной инфекции: российской «Спутник V», американскую Johnson & Johnson, британско-шведскую AstraZeneca и китайскую Sinopharm. Например, 1 доза AstraZeneca стоит 500 долларов, а «Спутник V», Johnson & Johnson и Sinopharm уже дороже - 600 долларов. Продавцы находятся в США и европейских странах, включая Испанию, Германию, Францию ​​и Россию.

Поддельные сертификаты о пройденной вакцинации

Помимо вакцин, мошенники торгуют и сертификатами, подтверждающими, что человек прошел вакцинацию. Например, российский сертификат стоит 10 000 рублей (примерно 135 долларов США). Документ, подтверждающий, что человек привился в Европе, дороже - 150 долларов. Некоторые мошенники предлагают рассчитаться криптовалютой.

ПЦР-тесты

Еще одна "услуга" - продажа справок о ПЦР-тестах с отрицательным результатом. Мошенники даже предлагают акцию: «Купите два отрицательных теста и получите третий бесплатно!». Один тест можно купить за 25 долларов.

Эксперты предупреждают: мошенники уже не первый месяц продают вакцины от коронавируса, неизвестно, где они их берут и что туда добавляют. Во флакончике может находиться неизвестная жидкость, которая будет опасной для вашего здоровья.

В Роскачестве сообщали о мошенниках, которые педлагают купить вакцину от компаний Pfizer или Moderna. Эксперты напомнили: зарубежные вакцины в Россию пока не поставляют, а лекарство, купленное у неизвестных поставщиков, может быть бесполезным или даже опасным.

© Доктор Питер