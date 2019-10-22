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Головные боли становятся хроническими, потому что их лечат неправильно. Исследование уральского невролога опубликовал The Lancet

19:35, 26.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Исследование уральского невролога опубликовало авторитетное медицинское издание The Lancet. Врач доказывает, что сосудистые, ноотропные препараты или анальгетики, которые назначают пациентам - это неправильное лечение, которое вообще не влияет на причины развития болей.

Головные боли становятся хроническими, потому что их лечат неправильно. Исследование уральского невролога опубликовал The Lancet
Фото: firestock.ru

Врач-невролог Елена Лебедева из Свердловской области уверена, что большинство врачей неправильно лечат головную боль и мигрень. Медики назначают ноотропные препараты или анальгетики, которые не имеют никакого отношения к лечению. В результате мигрень может стать хронической, а обезболивающие препараты перестанут помогать.

Елена Лебедева вместе с коллегами провела большое исследование, в котором приняли участие 1042 студента, 1075 работников предприятий и 1007 доноров крови. Врачи выяснили, что головную боль периодически испытывают 76% участников, а от мигрени страдают 17%. Лебедева уверена, что основная мировая проблема - это отсутствие качественной специализированной помощи. Головную боль и мигрень не должны лечить участковые терапевты.

"Мигрень — очень серьезное заболевание, его значимость недооценивается во всем мире, — рассказала E1.RU Елена Лебедева. — Мы проводили исследование в 2014 году, в нем принимали участие 3000 жителей УрФО. Оказалось, что из них профилактическое лечение получили всего 3 человека, то есть 0,4%. Большинство врачей назначали только сосудистые, ноотропные препараты или анальгетики, а это лечение вообще не влияет на причины развития головных болей.

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Исследователи выяснили, что головные боли становятся хроническими из-за постоянного приема лекарств. Потом, когда пациент берет очередную таблетку, она уже не помогает - боль остается. По данным ученых, Россия сейчас находится на первом месте по головным болям от чрезмерного употребления лекарств. Исследование Лебедевой также подтверждает, что 95% головных болей являются первичными, то есть они не связаны ни с какими патологиями. 

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Рубрики: Неврология

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