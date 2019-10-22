Головные боли становятся хроническими, потому что их лечат неправильно. Исследование уральского невролога опубликовал The Lancet

Исследование уральского невролога опубликовало авторитетное медицинское издание The Lancet. Врач доказывает, что сосудистые, ноотропные препараты или анальгетики, которые назначают пациентам - это неправильное лечение, которое вообще не влияет на причины развития болей.

Врач-невролог Елена Лебедева из Свердловской области уверена, что большинство врачей неправильно лечат головную боль и мигрень. Медики назначают ноотропные препараты или анальгетики, которые не имеют никакого отношения к лечению. В результате мигрень может стать хронической, а обезболивающие препараты перестанут помогать.

Елена Лебедева вместе с коллегами провела большое исследование, в котором приняли участие 1042 студента, 1075 работников предприятий и 1007 доноров крови. Врачи выяснили, что головную боль периодически испытывают 76% участников, а от мигрени страдают 17%. Лебедева уверена, что основная мировая проблема - это отсутствие качественной специализированной помощи. Головную боль и мигрень не должны лечить участковые терапевты.

"Мигрень — очень серьезное заболевание, его значимость недооценивается во всем мире, — рассказала E1.RU Елена Лебедева. — Мы проводили исследование в 2014 году, в нем принимали участие 3000 жителей УрФО. Оказалось, что из них профилактическое лечение получили всего 3 человека, то есть 0,4%. Большинство врачей назначали только сосудистые, ноотропные препараты или анальгетики, а это лечение вообще не влияет на причины развития головных болей.

Исследователи выяснили, что головные боли становятся хроническими из-за постоянного приема лекарств. Потом, когда пациент берет очередную таблетку, она уже не помогает - боль остается. По данным ученых, Россия сейчас находится на первом месте по головным болям от чрезмерного употребления лекарств. Исследование Лебедевой также подтверждает, что 95% головных болей являются первичными, то есть они не связаны ни с какими патологиями.