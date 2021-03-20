18+ / fontanka.ru

Почему антитела после прививки защищают от коронавируса лучше приобретенных после болезни? Объясняют ученые

13:53, 20.03.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий

Ученые уверены: чтобы защититься от коронавирусной инфекции, лучше привиться, а не переболеть. Вирус быстро мутирует, появляются новые штаммы, но приобретенные антитела не могут с ними справляться. Вакцинальный иммунитет эффективнее защищает от инфицирования, говорят эксперты.

Почему антитела после прививки защищают от коронавируса лучше приобретенных после болезни? Объясняют ученые

Коронавирус быстро мутирует, появление новых штаммов может привести к повторным заражениям. Американские ученые выяснили, что антитела, которые возникают после перенесенной болезни при встрече с измененными вирусами почти не работают. Вакцинация же может обеспечить организм надежной защитой.

Специалисты также установили, что в сыворотке привитых вирус нейтрализуется в тысячу раз эффективнее, чем у тех, кто раньше переболел ковидом.

Читайте также: Инфекционист Боткинской больницы объяснил, почему кому-то не нужна прививка от коронавируса, а нужен тест на антитела

Поэтому даже после перенесенного заболевания стоит делать прививку, особенно учитывая то, что каждый человек болеет по-разному, например, при легком течении ковида у него может выработаться слишком мало антител. 

— Вакцинация однозначно более эффективна, чем попытка переболеть и получить иммунитет в любом возрасте, — сообщил "Известиям" ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. Ломоносова Роман Зиновкин. — Во-первых, среди пожилых людей смертность и тяжесть заболевания настолько велики, что это не может сравниться с небольшими побочными эффектами вакцины. Во-вторых, несмотря на относительно невысокую смертность среди молодого населения, последствия болезни могут буквально разделить жизнь человека на «до» и «после».

Читайте также: «ЭпиВакКорона» - живая или мертвая вода? Почему ученые называют ее особо секретной вакциной

Рубрики: Инфекционные болезни

1 комментарий Оставить комментарий

Да, верно. Например, неизвестно к какому именно белку образовался иммунитет у переболевшего. А при вакцинировании это точно известно и это жизненно важный для вируса белок.
Лично я переболел в начале года и недавно сделал прививку.
И другим советую.
Во избежание.

Ответить

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Новости

Читать дальше

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×