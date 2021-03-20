Почему антитела после прививки защищают от коронавируса лучше приобретенных после болезни? Объясняют ученые

Ученые уверены: чтобы защититься от коронавирусной инфекции, лучше привиться, а не переболеть. Вирус быстро мутирует, появляются новые штаммы, но приобретенные антитела не могут с ними справляться. Вакцинальный иммунитет эффективнее защищает от инфицирования, говорят эксперты.

Коронавирус быстро мутирует, появление новых штаммов может привести к повторным заражениям. Американские ученые выяснили, что антитела, которые возникают после перенесенной болезни при встрече с измененными вирусами почти не работают. Вакцинация же может обеспечить организм надежной защитой.

Специалисты также установили, что в сыворотке привитых вирус нейтрализуется в тысячу раз эффективнее, чем у тех, кто раньше переболел ковидом.

Поэтому даже после перенесенного заболевания стоит делать прививку, особенно учитывая то, что каждый человек болеет по-разному, например, при легком течении ковида у него может выработаться слишком мало антител.

— Вакцинация однозначно более эффективна, чем попытка переболеть и получить иммунитет в любом возрасте, — сообщил "Известиям" ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. Ломоносова Роман Зиновкин. — Во-первых, среди пожилых людей смертность и тяжесть заболевания настолько велики, что это не может сравниться с небольшими побочными эффектами вакцины. Во-вторых, несмотря на относительно невысокую смертность среди молодого населения, последствия болезни могут буквально разделить жизнь человека на «до» и «после».