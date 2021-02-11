Одна хорошо защищает от коронавируса, а две - лучше: в США рекомендуют носить разные маски одновременно

Одна хорошо защищает от коронавируса, а две - лучше: в США рекомендуют носить разные маски одновременно17:48, 11.02.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) провел исследование, результаты которого показали: если носить тканевую защитную маску поверх медицинской, то человек будет более чем на 90% защищен от коронавирусной инфекции.
Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) провели исследование, в ходе которого выяснили, что для защиты от коронавирусной инфекции лучше носить две маски одновременно. Так, медицинская одноразовая маска, по рассчетам экспертов, защищает от коронавируса на 42% (медизделие не пропускало именно такой процент частиц, которые распространялись при симуляции кашля). Тканевая маска защищает на 44%. Но если надеть тканевую маску поверх медицинской, то вместе они будут блокировать 93% частиц из окружающей среды.
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Для эффективной защиты CDC рекомендует носить маски с несколькими слоями ткани или же носить одноразовую маску под тканевой. Носить две одноразовые маски одновременно эксперты не советуют. В любом случае, маска должна плотно прилегать к лицу, напоминают эксперты.
Авторы исследования подчеркивают, что в эксперименте использовали только один тип медицинской маски и один тип тканевой, поэтому эффективность других СИЗов может немного отличаться.
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© Доктор Питер
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В аналогичное статье в британской Гардиан говорится:
As well, the study did not compare two surgical masks or two cloth masks, and the study looked at only one type of cloth mask, though there are many types of mask on the market.
Кроме того, в исследовании не сравнивались две хирургические маски или две тканевые маски, и в исследовании рассматривался только один тип тканевой маски, хотя на рынке существует много типов масок.
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/10/mask-guidance-cdc-two-masks-close-fitting
Вы же пишете, что две хирургические маски носить - это плохо.