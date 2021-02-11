Одна хорошо защищает от коронавируса, а две - лучше: в США рекомендуют носить разные маски одновременно

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) провел исследование, результаты которого показали: если носить тканевую защитную маску поверх медицинской, то человек будет более чем на 90% защищен от коронавирусной инфекции.

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) провели исследование, в ходе которого выяснили, что для защиты от коронавирусной инфекции лучше носить две маски одновременно. Так, медицинская одноразовая маска, по рассчетам экспертов, защищает от коронавируса на 42% (медизделие не пропускало именно такой процент частиц, которые распространялись при симуляции кашля). Тканевая маска защищает на 44%. Но если надеть тканевую маску поверх медицинской, то вместе они будут блокировать 93% частиц из окружающей среды.

Для эффективной защиты CDC рекомендует носить маски с несколькими слоями ткани или же носить одноразовую маску под тканевой. Носить две одноразовые маски одновременно эксперты не советуют. В любом случае, маска должна плотно прилегать к лицу, напоминают эксперты.

Авторы исследования подчеркивают, что в эксперименте использовали только один тип медицинской маски и один тип тканевой, поэтому эффективность других СИЗов может немного отличаться.

© Доктор Питер