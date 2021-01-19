Инфекционист: Используя респиратор вместо маски, вы подвергаете опасности окружающих

Жителей Германии хотят обязать носить респираторы с высокой степенью защиты. Врач-инфекционист Илья Акинфиев считает, что такая мера не принесет пользы, наоборот, может быть опасна для окружающих. Респиратор будет защищать только его владельца, и если он инфицирован, то вирус будет распространяться на окружающих его людей.

"Респираторы, как медицинские, так и немедицинские, подразделяются по трем классам защиты. И как раз второй класс защиты стал наиболее известен в пандемию, потому что и медики уже начали их активно использовать, и простые люди. Данные респираторы гораздо эффективнее, чем простые медицинские маски, но в них есть свой минус: в них тяжелее дышать, тяжелее находиться в помещении, если мы говорим про респираторы без клапана выдоха", - рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев в интервью радио Sputnik.

Помимо этого, человек в респираторе подвергает опасности заражения окружающих. Этот СИЗ, в отличие от маски, не защит окружающих людей от возможно распространяемой вами инфекции.

"Если в респираторах есть клапан выдоха, то это облегчает дыхание, но тогда есть определенный нюанс: такой респиратор будет защищать человека, который находится в респираторе, но если он инфицирован, то тогда он будет распространять инфекцию, и респиратор не будет уже работать как фильтр, как маска. Респиратор с клапаном выдоха не защищает окружающих от инфицированного человека. Поэтому использование таких респираторов не допустимо в плане того, как мы сейчас используем маски, которые в большей степени нужны для защиты окружающих", - заключил Илья Акинфиев.

Ранее стало известно, что власти Германии рассматривают возможность введения обязательного ношения профессиональных респираторов класса FFP2. Как сообщают зарубежные СМИ, носить респиратор во время поездок в общественном транспорте и при посещении магазинов уже обязали в Баварии. Местные власти приняли такое решение в связи с усилением карантинных мер и обнаружением нового штамма коронавируса.