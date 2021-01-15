Можно ли ходить без маски привитым от коронавируса? Директор Центра им. Гамалеи и глава Минздрава разошлись во мнении

Можно ли не носить маски тем, кто привился от коронавируса и имеет высокий защитный титр антител? У Александра Гинцбурга, директора Центра им. Гамалеи - разработчика вакцины «Спутник V» и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко взгляды в этом вопросе разошлись.

По мнению Александра Гинцбурга, можно не носить маски тем, у кого высокий уровень вируснейтрализующих антител - 1:3200 и выше.

«Вируснейтрализующие антитела должны (быть) 1:3200, можно и побольше. Это хорошо. И после этого можно при таком титре антител, я еще одну крамольную вещь могу сказать, ... можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне», - цитирует РИА Новости слова Александра Гинцбурга, уточнив, что он будет поддерживаться благодаря поступлению извне возможного возбудителя.

Также директор Центра им. Гамалеи на вопрос о том, можно ли посоветовать получившим два компонента вакцины отказаться от масок, глава Центра Гамалеи ответил, что «дал себе такую рекомендацию».

Глава Минздрава Михаил Мурашко не согласился с Александром Гинцбургом:

- Прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжёлого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищён. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования, - цитирует пресс-служба Минздрава слова своего руководителя.