Проблемы с сердцем, памятью, ЖКТ: Инфекционист объяснила, как не пропустить осложнения после COVID-19

Последствия после ковида могут возникнуть спустя некоторое время после перенесенной инфекции, говорит инфекционист Лариса Ткаченко. Пациенты жалуются на проблемы с сердцем, легкими, кишечником, памятью. У некоторых инфекция провоцирует развитие сахарного диабета. Врач объяснила, при каких недомоганиях нужно обратиться за медицинской помощью.

"Последствия после ковида могут возникнуть спустя некоторое время после перенесенной инфекции. Это мультисистемное заболевание. Рецепторы к вирусу есть в легких, сердце, почках, печени и кишечнике. Поэтому поражаться могут все органы, но в большей степени легкие", - сообщила в беседе с "Российской газетой" главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ставропольского края Лариса Ткаченко.

По словам специалиста, уже появились научные публикации, в которых говорится о том, что коронавирус может провоцировать развитие сахарного диабета или привести к декомпенсации уже имеющегося.

Недомогания могут возникнуть у пациентов, состояние которых ранее значительно улучшилось. Врач напоминает, что отрицательный тест на коронавирус - еще не показатель выздоровления. Так, некоторые пациенты жалуются на неприятные ощущения в области сердца и нехватку воздуха в легких при привычной физической нагрузке. При таких симптомах нужно обязательно обратиться к врачу.

"После перенесенного заболевания может оставаться фиброз легких (образование рубцов в легких, они появляются при разных заболеваниях дыхательной системы, в том числе при ковиде), поэтому через 1-1,5 месяца желательно повторить КТ легких и пройти реабилитацию", - напоминает Ткаченко.

Пациентам, перенесшим ковид, врач советует контролировать уровень мочевины и креатинина. Их повышенное значение может говорить о нарушении в работе почек. После курса антибиотиков у пациентов могут возникнуть проблемы с кишечником или поджелучной железой. В случае плохого самочувствия необходимо обратиться к гастроэнтерологу.

Еще одно частое осложнение - коронавирус поражает нервную систему, пациенты жалуются на проблемы с памятью и нарушенную концентрацию внимания. О таких проблемах тоже следует рассказать лечащему врачу.

Даже если вы чувствуете себя хорошо, инфекционист рекомендует не давать организму большую нагрузку хотя бы в течение двух недель. В этот же период лучше отказаться от бани и алкоголя.