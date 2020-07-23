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Проблемы с сердцем, памятью, ЖКТ: Инфекционист объяснила, как не пропустить осложнения после COVID-19

12:50, 01.02.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Последствия после ковида могут возникнуть спустя некоторое время после перенесенной инфекции, говорит инфекционист Лариса Ткаченко. Пациенты жалуются на проблемы с сердцем, легкими, кишечником, памятью. У некоторых инфекция провоцирует развитие сахарного диабета. Врач объяснила, при каких недомоганиях нужно обратиться за медицинской помощью.

Проблемы с сердцем, памятью, ЖКТ: Инфекционист объяснила, как не пропустить осложнения после COVID-19
Фото: firestock.ru

"Последствия после ковида могут возникнуть спустя некоторое время после перенесенной инфекции. Это мультисистемное заболевание. Рецепторы к вирусу есть в легких, сердце, почках, печени и кишечнике. Поэтому поражаться могут все органы, но в большей степени легкие", - сообщила в беседе с "Российской газетой" главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ставропольского края Лариса Ткаченко.

По словам специалиста, уже появились научные публикации, в которых говорится о том, что коронавирус может провоцировать развитие сахарного диабета или привести к декомпенсации уже имеющегося.

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Недомогания могут возникнуть у пациентов, состояние которых ранее значительно улучшилось. Врач напоминает, что отрицательный тест на коронавирус - еще не показатель выздоровления. Так, некоторые пациенты жалуются на неприятные ощущения в области сердца и нехватку воздуха в легких при привычной физической нагрузке. При таких симптомах нужно обязательно обратиться к врачу.

"После перенесенного заболевания может оставаться фиброз легких (образование рубцов в легких, они появляются при разных заболеваниях дыхательной системы, в том числе при ковиде), поэтому через 1-1,5 месяца желательно повторить КТ легких и пройти реабилитацию", - напоминает Ткаченко. 

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Пациентам, перенесшим ковид, врач советует контролировать уровень мочевины и креатинина. Их повышенное значение может говорить о нарушении в работе почек. После курса антибиотиков у пациентов могут возникнуть проблемы с кишечником или поджелучной железой. В случае плохого самочувствия необходимо обратиться к гастроэнтерологу. 

Еще одно частое осложнение - коронавирус поражает нервную систему, пациенты жалуются на проблемы с памятью и нарушенную концентрацию внимания. О таких проблемах тоже следует рассказать лечащему врачу. 

Даже если вы чувствуете себя хорошо, инфекционист рекомендует не давать организму большую нагрузку хотя бы в течение двух недель. В этот же период лучше отказаться от бани и алкоголя.

Рубрики: Инфекционные болезни

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