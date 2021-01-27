Почти 90% российских врачей хотят реальных сроков для пациентов и их родственников, если те нападают на медиков

Почти 90% российских врачей хотят реальных сроков для пациентов и их родственников, если те нападают на медиков12:15, 27.01.2021 / Верcия для печати / 2 комментария
Опрос российских медиков показал: 88% врачей выступают за реальные сроки для пациентов, если они напали на медработника и причинили вред его здоровью. Почти 60% врачей выслушивали оскорбления, только чуть больше 20% опрошенных заявили, что никогда не сталкивались с угрозами в свой адрес.
Результаты опроса медицинских работников показали, что 88% врачей высказались за ужесточение уголовного наказания и реальные сроки для пациентов, которые бросаются на них с кулаками во время рабочей смены. Результаты публикует РБК, ссылаясь на приложение "Справочник врача".
Половина опрошенных врачей высказалась за усиление мер безопасности. Так, 45% опрошенных хотели бы установить в кабинете тревожную кнопку, а 44% считают, что в больницах нужны видеокамеры, которые бы фиксировали разговоры с пациентами. Еще 25% проголосовали за расширение штата охраны в медучреждениях.
Почти каждый пятый опрошенный врач (19%) заявил, что хотя бы раз подвергался нападению со стороны пациента или его родственников, 60% вынуждены выслушивать оскорбления и угрозы, при этом чуть больше 20% медиков никогда не конфликтовали с пациентами на рабочем месте.
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Из тех медработников, которые подверглись нападению, с заявлением в полицию обращались только 34% опрошенных. Из них 47% уверены, что дело «спустят на тормозах», 20% не доверяют органам правопорядка в принципе, 34% считают, что «на больных не обижаются».
Медики, которые обратились с заявлением в полицию, сообщили о следующих результатах работы органов: 46% отказали в возбуждении уголовного дела, 47% - и в возбуждении административного. У 18% даже не приняли заявление, 23% рассказали о штрафе для нападавшего. Только 2,6% врачей сообщили об условном сроке для нападавшего, а 2,1% - о реальном. Компенсации морального вреда добились также 2,1% врачей. В абсолютных цифрах добились условного срока для нападавшего пять врачей, в четырех случаях обидчик отправился в колонию, компенсацию морального вреда получили четыре врача.
Всего в опросе приняли участие 3 098 медиков из разных регионов РФ.
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2 комментария Оставить комментарий
Я, как пициент, вынужденно пользующийся навязанной так называемой медицинской помощью, считаю что среди медицинских работников 88% - взяточники, 50% - профнепригодные и за взятки их надо реально сажать, профнепригодных гнать вшею, за причиненный ущерб здоровью медработники должны платить.
Российская медицина - это мерзость. Общение с медработниками это унижение, причем за собственные деньги и немаленькие. 30% - социальные взносы, но тебе презрительно заявляют, что лечат бесплатно.
Да уж, от таких пИциентов и не такое услышишь. Интересно, как подсчитывает процент Володя? Наверное, что в больной головушке всплывет!
Думаю, если бы провели опрос российских пациентов, то он бы показал: 88% пациентов выступают за реальные сроки для врачей, если результатом их врачебной деятельности стало причинение вреда здоровью, вплоть до летального исхода. Почти 60% пациентов сталкивались с хамским и пренебрежительным отношением медработников, и только чуть больше 20% опрошенных заявили бы, что им попадались профессиональные и добросовестные врачи.
Полностью Вас поддерживаю! Нужно вводить реальные сроки для врачей, от чьей неквалифицированной "помощи" или в результате их лени и пофигизма погибли или получили стойкий ущерб здоровью люди, вынужденные к ним обращаться
"в больницах нужны видеокамеры, которые бы фиксировали разговоры с пациентами" - горячо поддерживаю! И не только потому, что пациент может вспылить, но и потому, что врач нередко такую пургу несёт, что потом сложно в суд обращаться, т.к. нет доказательств.
как насчет реальных сроков врачам за виртуальные приемы пациентов в рамках ОМС. За якобы проведённые диспансеризации?
Бог с ними, со сроками. Если главврач, к примеру, Наташа что-то сделала "Яко-бы", то пусть бы по суду извинялась на первом канале. Поверьте мне, если КомЗдрав перестанет эти "яко-бы" покрывать, а виновных выгораживать, то хватило бы простой огласки. Ну а тюрьмы- не полезные учреждения, сейчас нельзя пропагандировать Нестор Ивановича, хотя...
А за дурацкие врачебные ошибки конечно-же не хотят.