Почти 90% российских врачей хотят реальных сроков для пациентов и их родственников, если те нападают на медиков

Опрос российских медиков показал: 88% врачей выступают за реальные сроки для пациентов, если они напали на медработника и причинили вред его здоровью. Почти 60% врачей выслушивали оскорбления, только чуть больше 20% опрошенных заявили, что никогда не сталкивались с угрозами в свой адрес.

Результаты опроса медицинских работников показали, что 88% врачей высказались за ужесточение уголовного наказания и реальные сроки для пациентов, которые бросаются на них с кулаками во время рабочей смены. Результаты публикует РБК, ссылаясь на приложение "Справочник врача".

Половина опрошенных врачей высказалась за усиление мер безопасности. Так, 45% опрошенных хотели бы установить в кабинете тревожную кнопку, а 44% считают, что в больницах нужны видеокамеры, которые бы фиксировали разговоры с пациентами. Еще 25% проголосовали за расширение штата охраны в медучреждениях.

Почти каждый пятый опрошенный врач (19%) заявил, что хотя бы раз подвергался нападению со стороны пациента или его родственников, 60% вынуждены выслушивать оскорбления и угрозы, при этом чуть больше 20% медиков никогда не конфликтовали с пациентами на рабочем месте.

Из тех медработников, которые подверглись нападению, с заявлением в полицию обращались только 34% опрошенных. Из них 47% уверены, что дело «спустят на тормозах», 20% не доверяют органам правопорядка в принципе, 34% считают, что «на больных не обижаются».

Медики, которые обратились с заявлением в полицию, сообщили о следующих результатах работы органов: 46% отказали в возбуждении уголовного дела, 47% - и в возбуждении административного. У 18% даже не приняли заявление, 23% рассказали о штрафе для нападавшего. Только 2,6% врачей сообщили об условном сроке для нападавшего, а 2,1% - о реальном. Компенсации морального вреда добились также 2,1% врачей. В абсолютных цифрах добились условного срока для нападавшего пять врачей, в четырех случаях обидчик отправился в колонию, компенсацию морального вреда получили четыре врача.

Всего в опросе приняли участие 3 098 медиков из разных регионов РФ.