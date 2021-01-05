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Чистота дороже жизни: Московских врачей скорой помощи обязали надевать бахилы на вызовах

12:06, 21.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Сотрудников скорой помощи в Москве обязали надевать бахилы при входе в квартиру. Исключение - угроза для жизни пациента, а также вызовы в нежилые помещения или общественные места. Причиной такого решения стали участившиеся скандалы в разных городах РФ, когда врача не пускали в дом в уличной обуви. Часто конфликты перерастали в драки, в которых медработники получали серьезные травмы.

Чистота дороже жизни: Московских врачей скорой помощи обязали надевать бахилы на вызовах
Фото: pixabay.com

Теперь все выездные бригады скорой помощи будут обязаны надевать бахилы при входе в квартиру пациента, сообщает "Медвестник". Такое распоряжение подписал руководитель Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова департамента здравоохранения Москвы.

Сообщается, что такое решение было принято в рамках "профилактики распространения инфекционных болезней, в том числе и новой коронавирусной инфекции". Согласно распоряжению, врач может не надевать бахилы, если жизни пациента под угрозой, или если бригаду вызвали на улицу, общественное место или нежилое помещение.

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В разных городах РФ периодически происходят серьезные конфликты между врачой и пациентом - доктора отказываются пускать в квартиру без бахил. Так, в декабре ушедшего года в Новосибирске подрались врач скорой помощи и отец 9-летнего ребенка. Как писали местные СМИ, родители мальчика сообщили, что ребенок теряет сознание, у него уже начались судороги. Однако, когда бригада скорой приехала спасать ребенка, отец мальчика отказался пускать доктора к пациенту без бахил. Конфликт закончился дракой, медработника госпитализировали с черепно-мозговой травмой. 

Аналогичные случаи были и в Петербурге. Как писал "Доктор Питер", за прибытие на вызов без бахил отец 13-летнего мальчика ударили доктора битой. К агрессивной семье, в которой ребенок так и остался неосмотренным врачом, выехала другая бригада «Скорой помощи», но уже в сопровождении наряда полиции. Двери им просто не открыли.

Рубрики: Права врача, Права пациента, Экстренная помощь

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