Юрист: Не надо встречать врача, прибывшего на вызов, с бахилами и перчатками

Должен ли врач скорой помощи и участковый терапевт выполнять требования пациента: снять обувь/надеть бахилы, помыть или обработать руки, проводить осмотр пациента только в медицинских перчатках? Медицинский адвокат Юлия Казанцева подробно объяснила, справедливы ли претензии пациентов к прибывающим к ним на помощь медикам.

Пациенты конфликтуют с врачами, которых вызывают, будь-то участковый врач или бригада скорой помощи: не пускают на порог без бахил, требуют надеть перчатки (помыть руки). Даже сейчас, когда прибывшие на вызов врачи, как никогда, торопятся с одного вызова на другой. Споры часто завершаются скандалами, причем пациенты уверены, что именно они в этих конфликтах – пострадавшая сторона. Медицинский адвокат объяснила, на чьей стороне закон.

Должен ли врач надевать бахилы?

Закон отвечает однозначно — нет, не должен. Действующие российские законы и нормативные акты не предписывают работникам скорой помощи и участковым терапевтам надевать бахилы или снимать обувь, когда они входят в квартиру к пациенту.

Этот вопрос был решен еще 4 года назад на уровне Минздрава. Ведомство 19 октября 2016 года в своем письме № 14–3/3085226–7882 поставило точку в бесконечном споре между медиками и пациентами. Медик, ссылаясь на нормативно-правовые акты может сказать, что не обязан выполнять подобные требования.

Должен ли врач мыть руки?

Приезжая на вызов, врач скорой помощи или участковый терапевт обязан помыть руки или обработать их антисептиком. Это предусмотрено действующими правилами. Врач должен проводить обработку рук в следующих случаях:

перед началом осмотра пациента;

после контакта с неповрежденной кожей пациента (например, при измерении пульса или артериального давления);

после контакта с секретами или экскрементами организма, слизистыми оболочками, повязками;

перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом;

после контакта с медицинским оборудованием и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от пациента;

после лечения пациентов с гнойными воспалительными процессами;

после каждого контакта с загрязненными поверхностями и оборудованием.

Когда врач должен проводить осмотр в перчатках?

До начала пандемии коронавируса врач не был обязан проводить весь осмотр в перчатках, было достаточно дезинфекции рук. Перчатки медик обязан был надевать только в определенных случаях, описанных в СанПиН 2.1.3.2630–10 и методических рекомендациях 3.5.1.0113–16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях».

Если мы говорим о «докоронавирусных временах», то врач должен надевать перчатки, когда возможен контакт с кровью пациента, мочей, фекалиями, другими биологическими субстратами. Также защитные перчатки необходимо использовать при контакте со слизистыми оболочками и поврежденной кожей.

Сейчас же медики обязаны всегда осматривать пациентов в средствах индивидуальной защиты — перчатки должны быть на враче от начала до конца осмотра, как и защитная маска. Но и пациенты должны встречать доктора в таких же средствах индивидуальной защиты: маске и перчатках.