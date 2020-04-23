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Пандемия коронавируса "разбудила" в стационарах опасный для жизни грибок

11:15, 18.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Пандемия COVID-19 может вызвать массовые всплески заражения пациентов в стационарах грибком Candida auris. Этот грибок быстро распространяется и способен привести к летальным исходам в реанимациях, заявили ученые. Candida auris устойчив к антибиотикам и его сложно идентифицировать.

Пандемия коронавируса &quot;разбудила&quot; в стационарах опасный для жизни грибок
Фото: pixabay.com

Заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко рассказал "Известиям" о новой угрозе для пациентов с коронавиурсной инфекцией. Врачи по всему миру начали фиксировать в больничных стационарах распространение устойчивого к лекарствам грибка Candida auris. Его сложно идентифцировать, он может привести к летальному исходу. Этот грибок не чувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых препаратов, отметил ученый.

«Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и в Санкт-Петербурге», — сообщил эксперт.

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Наибольшему риску подвержены пациенты, которым требуется искуственная вентиляция легких (ИВЛ) или зондовое питание.  

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Рубрики: Инфекционные болезни

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